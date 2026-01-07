Quando o recipiente é utilizado por vários dias sem higienização, bactérias e fungos tendem a se acumular, principalmente no bocal e nas áreas internas. Mesmo quando a garrafa é usada exclusivamente para água, não há garantia de ausência de contaminação. O contato frequente com a boca, aliado à umidade e à temperatura, cria condições favoráveis para a multiplicação desses agentes.

Manter a hidratação diária é uma prática comum, mas o uso contínuo de garrafas de água sem limpeza adequada pode favorecer a presença de micro-organismos prejudiciais à saúde.

Pesquisas indicam que o bocal de garrafas reutilizáveis pode concentrar grandes quantidades de bactérias. Em pessoas sem problemas de saúde, pequenas cargas microbianas costumam ser neutralizadas pelo organismo. No entanto, o acúmulo pode estar associado a sintomas como dor de garganta, náusea, mal-estar e, em casos mais graves, infecções alimentares ou respiratórias.

O risco aumenta quando a garrafa é utilizada para outras bebidas, como sucos, chás ou isotônicos. Nesses casos, resíduos favorecem ainda mais a proliferação de micro-organismos. Além disso, a água armazenada por períodos superiores a três horas também pode contribuir para esse processo.

Orientações para higienização

A recomendação é que a garrafa seja lavada diariamente com água e sabão neutro, com atenção a todas as partes, incluindo tampa, bico e áreas de difícil acesso. Após a lavagem, o recipiente deve ser completamente seco antes de ser guardado, preferencialmente em local ventilado.