Manter a hidratação diária é uma prática comum, mas o uso contínuo de garrafas de água sem limpeza adequada pode favorecer a presença de micro-organismos prejudiciais à saúde.
Quando o recipiente é utilizado por vários dias sem higienização, bactérias e fungos tendem a se acumular, principalmente no bocal e nas áreas internas. Mesmo quando a garrafa é usada exclusivamente para água, não há garantia de ausência de contaminação. O contato frequente com a boca, aliado à umidade e à temperatura, cria condições favoráveis para a multiplicação desses agentes.
Pesquisas indicam que o bocal de garrafas reutilizáveis pode concentrar grandes quantidades de bactérias. Em pessoas sem problemas de saúde, pequenas cargas microbianas costumam ser neutralizadas pelo organismo. No entanto, o acúmulo pode estar associado a sintomas como dor de garganta, náusea, mal-estar e, em casos mais graves, infecções alimentares ou respiratórias.
O risco aumenta quando a garrafa é utilizada para outras bebidas, como sucos, chás ou isotônicos. Nesses casos, resíduos favorecem ainda mais a proliferação de micro-organismos. Além disso, a água armazenada por períodos superiores a três horas também pode contribuir para esse processo.
Orientações para higienização
A recomendação é que a garrafa seja lavada diariamente com água e sabão neutro, com atenção a todas as partes, incluindo tampa, bico e áreas de difícil acesso. Após a lavagem, o recipiente deve ser completamente seco antes de ser guardado, preferencialmente em local ventilado.
Quando houver odor ou uso prolongado, pode ser feita uma limpeza mais profunda com solução de hipoclorito, na proporção de uma colher de sopa para um litro de água. Após esse procedimento, é necessário enxaguar bem e secar.
Garrafas que apresentam rachaduras, desgaste ou partes que dificultam a limpeza devem ser substituídas. Recipientes de aço inoxidável, vidro ou alumínio facilitam a higienização e reduzem a retenção de odores.
Especialistas também alertam que garrafas descartáveis, como as de água mineral, não devem ser reutilizadas por períodos superiores a três dias.
Quando evitar o uso
O uso prolongado de garrafas danificadas deve ser evitado, pois fissuras e frestas favorecem o acúmulo de micro-organismos e comprometem a limpeza. A recomendação é optar por modelos que permitam desmontagem completa.
A adoção do hábito de lavar a garrafa diariamente é uma medida preventiva que contribui para reduzir o risco de infecções, especialmente em períodos de altas temperaturas, quando o consumo de água tende a aumentar.