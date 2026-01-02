02 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
MEGA DA VIRADA

Região de Piracicaba soma R$ 226 mil na quina da Mega da Virada

Por Bia Xavier - JP
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução

A sorte passou perto do prêmio bilionário, mas ainda assim rendeu valores significativos para apostadores da região de Piracicaba. A Mega da Virada 2025 destinou R$ 226.696,92 em prêmios a jogos que acertaram a quina, distribuídos entre 15 apostas vencedoras registradas em cinco municípios do interior paulista.

O concurso especial teve seu resultado confirmado apenas no dia 1º de janeiro, após um adiamento provocado por falhas técnicas. As dezenas sorteadas foram 09, 13, 21, 32, 33 e 59.

Limeira concentra os maiores valores individuais

Entre as cidades contempladas, Limeira se destacou ao registrar os dois maiores prêmios da região. Ambas as apostas foram simples, com oito números, feitas via Internet Banking da Caixa, e renderam R$ 35.794,26 cada.

A cidade também aparece em outros registros premiados com jogos de seis números, reforçando sua liderança regional em valores recebidos.

Predomínio de apostas simples e um bolão

Das 15 apostas premiadas na região, 14 foram simples. Apenas uma aposta foi registrada como bolão, em Piracicaba, com oito cotas, o que resultou em divisão do prêmio entre os participantes.

A maioria dos jogos foi realizada por canais eletrônicos da Caixa, mas também houve registros em lotéricas físicas tradicionais.

Abaixo, a relação completa das apostas que acertaram a quina na região:

Ipeúna

Loterias em Canais Eletrônicos

Aposta simples | 6 números | 1 cota

Prêmio: R$ 11.931,42

Limeira

IBC – Internet Banking Caixa

Aposta simples | 6 números | 1 cota

Prêmio: R$ 11.931,42

IBC – Internet Banking Caixa

Aposta simples | 8 números | 1 cota

Prêmio: R$ 35.794,26

IBC – Internet Banking Caixa

Aposta simples | 8 números | 1 cota

Prêmio: R$ 35.794,26

Loterias em Canais Eletrônicos

Aposta simples | 6 números | 1 cota

Prêmio: R$ 11.931,42

Nova Odessa

Loterias em Canais Eletrônicos

Aposta simples | 6 números | 1 cota

Prêmio: R$ 11.931,42

Lotérica Mercado da Sorte

Aposta simples | 6 números | 1 cota

Prêmio: R$ 11.931,42

Sorte Aki Loterias Ltda

Aposta simples | 6 números | 1 cota

Prêmio: R$ 11.931,42

Piracicaba

Loterias em Canais Eletrônicos

Aposta simples | 6 números | 1 cota

Prêmio: R$ 11.931,42

Loterias em Canais Eletrônicos

Aposta simples | 6 números | 1 cota

Prêmio: R$ 11.931,42

Lotérica Ideal

Aposta simples | 6 números | 1 cota

Prêmio: R$ 11.931,42

Lotérica Milênio

Bolão | 6 números | 8 cotas

Prêmio total: R$ 11.931,36

Santa Bárbara d’Oeste

Cidade Nova

Aposta simples | 6 números | 1 cota

Prêmio: R$ 11.931,42

IBC – Internet Banking Caixa

Aposta simples | 6 números | 1 cota

Prêmio: R$ 11.931,42

Loterias em Canais Eletrônicos

Aposta simples | 6 números | 1 cota

Prêmio: R$ 11.931,42

Prêmio principal ultrapassa R$ 1 bilhão

Apesar de nenhuma aposta da região ter levado o prêmio máximo, a Mega da Virada 2025 entrou para a história ao distribuir R$ 1,09 bilhão, o maior valor já registrado pela loteria.

O montante foi dividido entre seis apostas vencedoras, localizadas em Belo Horizonte (MG), Ponta Porã (MS), João Pessoa (PB), Rio de Janeiro (RJ), Franco da Rocha (SP) e São Paulo (SP). Cada uma receberá R$ 181.892.881,09.

