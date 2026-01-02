A sorte passou perto do prêmio bilionário, mas ainda assim rendeu valores significativos para apostadores da região de Piracicaba. A Mega da Virada 2025 destinou R$ 226.696,92 em prêmios a jogos que acertaram a quina, distribuídos entre 15 apostas vencedoras registradas em cinco municípios do interior paulista.

O concurso especial teve seu resultado confirmado apenas no dia 1º de janeiro, após um adiamento provocado por falhas técnicas. As dezenas sorteadas foram 09, 13, 21, 32, 33 e 59.

Limeira concentra os maiores valores individuais