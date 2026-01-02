A sorte passou perto do prêmio bilionário, mas ainda assim rendeu valores significativos para apostadores da região de Piracicaba. A Mega da Virada 2025 destinou R$ 226.696,92 em prêmios a jogos que acertaram a quina, distribuídos entre 15 apostas vencedoras registradas em cinco municípios do interior paulista.
O concurso especial teve seu resultado confirmado apenas no dia 1º de janeiro, após um adiamento provocado por falhas técnicas. As dezenas sorteadas foram 09, 13, 21, 32, 33 e 59.
Limeira concentra os maiores valores individuais
Entre as cidades contempladas, Limeira se destacou ao registrar os dois maiores prêmios da região. Ambas as apostas foram simples, com oito números, feitas via Internet Banking da Caixa, e renderam R$ 35.794,26 cada.
A cidade também aparece em outros registros premiados com jogos de seis números, reforçando sua liderança regional em valores recebidos.
Predomínio de apostas simples e um bolão
Das 15 apostas premiadas na região, 14 foram simples. Apenas uma aposta foi registrada como bolão, em Piracicaba, com oito cotas, o que resultou em divisão do prêmio entre os participantes.
A maioria dos jogos foi realizada por canais eletrônicos da Caixa, mas também houve registros em lotéricas físicas tradicionais.
Abaixo, a relação completa das apostas que acertaram a quina na região:
Ipeúna
Loterias em Canais Eletrônicos
Aposta simples | 6 números | 1 cota
Prêmio: R$ 11.931,42
Limeira
IBC – Internet Banking Caixa
Aposta simples | 6 números | 1 cota
Prêmio: R$ 11.931,42
IBC – Internet Banking Caixa
Aposta simples | 8 números | 1 cota
Prêmio: R$ 35.794,26
IBC – Internet Banking Caixa
Aposta simples | 8 números | 1 cota
Prêmio: R$ 35.794,26
Loterias em Canais Eletrônicos
Aposta simples | 6 números | 1 cota
Prêmio: R$ 11.931,42
Nova Odessa
Loterias em Canais Eletrônicos
Aposta simples | 6 números | 1 cota
Prêmio: R$ 11.931,42
Lotérica Mercado da Sorte
Aposta simples | 6 números | 1 cota
Prêmio: R$ 11.931,42
Sorte Aki Loterias Ltda
Aposta simples | 6 números | 1 cota
Prêmio: R$ 11.931,42
Piracicaba
Loterias em Canais Eletrônicos
Aposta simples | 6 números | 1 cota
Prêmio: R$ 11.931,42
Loterias em Canais Eletrônicos
Aposta simples | 6 números | 1 cota
Prêmio: R$ 11.931,42
Lotérica Ideal
Aposta simples | 6 números | 1 cota
Prêmio: R$ 11.931,42
Lotérica Milênio
Bolão | 6 números | 8 cotas
Prêmio total: R$ 11.931,36
Santa Bárbara d’Oeste
Cidade Nova
Aposta simples | 6 números | 1 cota
Prêmio: R$ 11.931,42
IBC – Internet Banking Caixa
Aposta simples | 6 números | 1 cota
Prêmio: R$ 11.931,42
Loterias em Canais Eletrônicos
Aposta simples | 6 números | 1 cota
Prêmio: R$ 11.931,42
Prêmio principal ultrapassa R$ 1 bilhão
Apesar de nenhuma aposta da região ter levado o prêmio máximo, a Mega da Virada 2025 entrou para a história ao distribuir R$ 1,09 bilhão, o maior valor já registrado pela loteria.
O montante foi dividido entre seis apostas vencedoras, localizadas em Belo Horizonte (MG), Ponta Porã (MS), João Pessoa (PB), Rio de Janeiro (RJ), Franco da Rocha (SP) e São Paulo (SP). Cada uma receberá R$ 181.892.881,09.