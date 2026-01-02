02 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

TENTOU MATAR

Homem atira no rosto da ex-mulher na frente da filha

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
GCM Limeira
Após tentar matar a ex-mulher, o homem foi preso pela GCM.
Após tentar matar a ex-mulher, o homem foi preso pela GCM.

  Uma manhã de terror chocou moradores da Região Metropolitana de Piracicaba nesta sexta-feira (2). Um homem de 44 anos foi preso após tentar matar a ex-companheira a tiros na rua Albino Conte, no bairro Parque Hipólito em Limeira.

A vítima, de cerca de 35 anos, foi socorrida em estado gravíssimo, com ferimentos no rosto e nas costas. Segundo as informações, a mulher entrou no carro do agressor para conversar. Uma criança, filha do casal, estava junto, o que torna o crime ainda mais revoltante. Durante a conversa, o homem sacou a arma e disparou à queima-roupa, atingindo o maxilar da vítima.

Mesmo ferida, a mulher conseguiu correr para tentar salvar a própria vida, mas foi perseguida pelo ex-companheiro, que continuou atirando. Ela caiu no chão, ensanguentada, enquanto o criminoso fugia do local.

A Guarda Civil Municipal foi acionada rapidamente e encontrou o agressor escondido em uma área de mata próxima ao crime. Ele foi preso e encaminhado à delegacia.

O caso é tratado como tentativa de feminicídio e causou revolta e comoção na cidade. A vítima foi socorrida com perfurações nas costas e no rosto e continua internada sob cuidados médicos intensivos.

Um boletim de ocorrência foi registrado.

