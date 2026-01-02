Uma manhã de terror chocou moradores da Região Metropolitana de Piracicaba nesta sexta-feira (2). Um homem de 44 anos foi preso após tentar matar a ex-companheira a tiros na rua Albino Conte, no bairro Parque Hipólito em Limeira.
LEIA MAIS
- "Piscinão do caminhão" alivia calor de família em Piracicaba
- Motociclista morre em colisão com caminhão da coleta de lixo em Piracicaba
- Vídeo mostra acidente que matou motociclista em Piracicaba
A vítima, de cerca de 35 anos, foi socorrida em estado gravíssimo, com ferimentos no rosto e nas costas. Segundo as informações, a mulher entrou no carro do agressor para conversar. Uma criança, filha do casal, estava junto, o que torna o crime ainda mais revoltante. Durante a conversa, o homem sacou a arma e disparou à queima-roupa, atingindo o maxilar da vítima.
Mesmo ferida, a mulher conseguiu correr para tentar salvar a própria vida, mas foi perseguida pelo ex-companheiro, que continuou atirando. Ela caiu no chão, ensanguentada, enquanto o criminoso fugia do local.
A Guarda Civil Municipal foi acionada rapidamente e encontrou o agressor escondido em uma área de mata próxima ao crime. Ele foi preso e encaminhado à delegacia.
O caso é tratado como tentativa de feminicídio e causou revolta e comoção na cidade. A vítima foi socorrida com perfurações nas costas e no rosto e continua internada sob cuidados médicos intensivos.
Um boletim de ocorrência foi registrado.