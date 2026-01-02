Uma manhã de terror chocou moradores da Região Metropolitana de Piracicaba nesta sexta-feira (2). Um homem de 44 anos foi preso após tentar matar a ex-companheira a tiros na rua Albino Conte, no bairro Parque Hipólito em Limeira.

A vítima, de cerca de 35 anos, foi socorrida em estado gravíssimo, com ferimentos no rosto e nas costas. Segundo as informações, a mulher entrou no carro do agressor para conversar. Uma criança, filha do casal, estava junto, o que torna o crime ainda mais revoltante. Durante a conversa, o homem sacou a arma e disparou à queima-roupa, atingindo o maxilar da vítima.