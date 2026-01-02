A gatoeira que servia de abrigo para gatos comunitários na região da Unileste, em Piracicaba, foi destruída por um incêndio na última semana. Utilizada há cerca de três anos, a estrutura era fundamental para proteger os animais do frio e da chuva, especialmente após a perda de uma área arborizada próxima, suprimida por obras na região.

Segundo a protetora independente Fernanda Santos, o trabalho no local é realizado em parceria com o senhor Claudemir. Ao longo dos últimos anos, eles promoveram a castração de cerca de 60 gatos adultos e o resgate de aproximadamente 80 filhotes, muitos dos quais foram encaminhados para adoção responsável.