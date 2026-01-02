A gatoeira que servia de abrigo para gatos comunitários na região da Unileste, em Piracicaba, foi destruída por um incêndio na última semana. Utilizada há cerca de três anos, a estrutura era fundamental para proteger os animais do frio e da chuva, especialmente após a perda de uma área arborizada próxima, suprimida por obras na região.
VEJA MAIS:
- Vídeo mostra acidente que matou motociclista em Piracicaba
- 'Piscinão do Caminhão' alivia calor de familia em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Segundo a protetora independente Fernanda Santos, o trabalho no local é realizado em parceria com o senhor Claudemir. Ao longo dos últimos anos, eles promoveram a castração de cerca de 60 gatos adultos e o resgate de aproximadamente 80 filhotes, muitos dos quais foram encaminhados para adoção responsável.
O abrigo destruído pelo fogo era uma gatoeira de grande porte, feita de ferro e telhas de zinco, avaliada em cerca de R$ 5 mil. A estrutura havia sido doada por um médico-veterinário e funcionava como um ponto seguro para os animais, que antes se abrigavam em árvores existentes em frente a uma empresa da região. “Ali eles se escondiam do frio e da chuva. Hoje só restaram cinzas. Ficar sem casa e sem abrigo dói muito”, relatou Fernanda em publicação nas redes sociais.
Ao Jornal de Piracicaba, a protetora contou que o incêndio ocorreu na semana passada. Alguns gatos sofreram queimaduras superficiais, mas não houve registro de ferimentos graves. Ainda assim, a destruição da gatoeira agravou a situação dos animais, que voltaram a ficar expostos a riscos como atropelamentos e intempéries.
Enquanto buscam uma solução definitiva, os protetores improvisaram uma casinha feita de madeira e plástico para oferecer abrigo temporário aos gatos que permanecem no local. Paralelamente, Fernanda afirma que tenta diálogo com o dono da empresa próxima à área, na expectativa de obter autorização para instalar uma nova gatoeira em um espaço mais adequado e seguro, possivelmente em uma área com base de concreto, o que facilitaria a fixação da estrutura e reduziria riscos.
Diante da urgência, uma campanha de arrecadação foi iniciada para a aquisição de uma nova gatoeira, que possa substituir a estrutura destruída pelo incêndio. As doações podem ser feitas via Pix, utilizando a chave 28473242831 (CPF). “A gatoeira tinha um valor alto, mas para os gatos o valor era ainda maior. Era o único lugar seguro que eles tinham depois de perderem o espaço das árvores”, afirmou a protetora.