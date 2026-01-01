A partir de hoje (1º), moradores e proprietários de imóveis na cidade passam a pagar a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), medida que visa financiar, manter e modernizar a iluminação das ruas e avenidas do município.

A cobrança da COSIP entra oficialmente em vigor em 1º de janeiro de 2026, conforme aprovado pela Câmara Municipal em 2025. A nova contribuição será aplicada de duas formas, dependendo da situação do imóvel:

O valor será cobrado mensalmente na conta de luz, vinculado ao consumo de energia. Os valores são escalonados conforme a faixa de consumo do imóvel, com a maioria dos residenciais pagando entre R$ 3 e R$ 10,50 por mês — valores considerados entre os mais baixos da região.