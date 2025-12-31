O Estado de São Paulo entrou em atenção máxima após a Defesa Civil emitir um alerta para chuvas fortes e persistentes entre quinta-feira (1º) e domingo (4). A previsão indica um período de instabilidade intensa, com risco de raios, ventos fortes e até queda de granizo em várias regiões.
As regiõea de de Campinas e Piracicaba aparecem entre as áreas mais preocupantes, com previsão de grandes volumes de chuva, assim como o Vale do Ribeira, a Baixada Santista e o Litoral Norte. A Grande São Paulo e a Serra da Mantiqueira também estão em alerta, devido à possibilidade de acumulados elevados e transtornos como alagamentos, quedas de árvores e falta de energia.
No interior paulista, cidades como Araraquara, Bauru, Piracicaba, Limeira, São José do Rio Preto, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Itapeva, Marília, Presidente Prudente e Araçatuba devem enfrentar chuvas de intensidade moderada, mas que ainda exigem atenção redobrada da população.
A Defesa Civil reforça orientações importantes: evitar áreas alagadas, mesmo com pouca água; não se abrigar sob árvores durante as tempestades e manter distância de estruturas metálicas, como torres, placas e cercas.
Em caso de emergência, o atendimento está disponível pelo telefone 199. A recomendação é de cautela e prevenção diante da previsão de tempo severo.