O Estado de São Paulo entrou em atenção máxima após a Defesa Civil emitir um alerta para chuvas fortes e persistentes entre quinta-feira (1º) e domingo (4). A previsão indica um período de instabilidade intensa, com risco de raios, ventos fortes e até queda de granizo em várias regiões.

As regiõea de de Campinas e Piracicaba aparecem entre as áreas mais preocupantes, com previsão de grandes volumes de chuva, assim como o Vale do Ribeira, a Baixada Santista e o Litoral Norte. A Grande São Paulo e a Serra da Mantiqueira também estão em alerta, devido à possibilidade de acumulados elevados e transtornos como alagamentos, quedas de árvores e falta de energia.