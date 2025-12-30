Com a intensa onda de calor que atinge o Estado de São Paulo, o consumo de água na Grande São Paulo aumentou em 60% e o governo estadual reforçou a orientação para o uso consciente e a adoção de medidas urgentes para economia de água.

Desde agosto, por determinação da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), a Região Metropolitana de São Paulo opera com a gestão da demanda no período noturno de 10 horas de duração, das 19 horas às 5 horas, com o objetivo de preservar os mananciais que abastecem a região. Desde que foi implantada, a redução da pressão noturna economizou 57 bilhões de litros de água.

Entretanto, o aumento do consumo e a estiagem continuam afetando o nível das represas do Sistema Integrado Metropolitano (SIM), que atualmente opera com apenas 26,36% de sua capacidade. Os modelos meteorológicos indicam uma tendência de chuvas abaixo da média para janeiro, o que pode atrasar a recuperação dos mananciais que abastecem a Grande São Paulo.