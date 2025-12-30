A ação foi conduzida por equipes da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA), vinculada à Delegacia Seccional de Polícia de Piracicaba, após denúncia apontar que um adolescente estaria comercializando entorpecentes dentro da própria residência, localizada na rua Neusa Maria Mendes Tonin.

A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou na manhã desta terça-feira (30), a Operação “Ponto Silencioso”, que resultou na desarticulação de um ponto de tráfico de drogas no bairro Jardim Oriente, em Piracicaba, interior paulista.

No endereço indicado, a entrada dos policiais foi autorizada pela mãe do menor, que acompanhou as diligências. Questionado, o adolescente confessou a prática do tráfico e indicou os locais onde as drogas estavam escondidas. Durante a varredura no imóvel, os investigadores apreenderam 32 pinos de cocaína, duas porções de skunk, um frasco de lança-perfume, além de R$ 357 em dinheiro, um telefone celular e outros materiais ligados à atividade criminosa.

Em depoimento, a genitora afirmou ter conhecimento de que o filho vinha comercializando drogas, alegando não conseguir conter o envolvimento do adolescente com o tráfico. A Polícia Civil também constatou que o menor já possuía registros anteriores pela mesma infração, evidenciando reincidência.

Diante da materialidade apreendida e da continuidade da conduta infracional, a Autoridade Policial determinou o recolhimento do adolescente à Fundação CASA, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Um boletim de ocorrência foi registrado.