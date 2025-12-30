Mensagens sobre pacotes retidos, cobranças inesperadas ou supostos problemas logísticos chegam em momentos estratégicos, quando o comprador acompanha várias entregas ao mesmo tempo. A urgência criada artificialmente é o principal gatilho para que a vítima aja sem confirmar a origem do contato.

O encerramento do ano costuma vir acompanhado de balanços, liquidações e um pico expressivo nas compras online. Nesse ambiente de consumo acelerado, um golpe conhecido volta a ganhar força: o da falsa encomenda. A fraude se aproveita do grande fluxo de pedidos típicos do período e da atenção fragmentada do consumidor para se infiltrar na rotina digital.

A concentração das entregas em domicílio amplia o alcance do golpe. Estudos da AMVO e da Euromonitor mostram que, na América Latina, a entrega direta na casa do consumidor se consolidou como o modelo predominante do e-commerce — movimento que também se reflete no Brasil, especialmente fora do varejo alimentar. Alternativas como retirada em loja ou lockers perderam relevância, tornando a porta de casa o elo mais sensível da cadeia.

Com milhões de pacotes circulando ao mesmo tempo, o ambiente se torna propício para interferências criminosas justamente no momento em que a expectativa do consumidor está mais alta.

Fraudes mais elaboradas e difíceis de detectar

O golpe da falsa entrega deixou de ser amador. Criminosos passaram a replicar comunicações completas de marcas conhecidas, copiar textos institucionais, criar códigos de rastreamento fictícios e desenvolver links falsos que simulam páginas oficiais. Em alguns casos, a diferença entre a mensagem legítima e a fraudulenta é quase imperceptível.