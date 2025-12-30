30 de dezembro de 2025
INTERNACIONAL

O que se sabe sobre o suposto ataque dos EUA à Venezuela

Por Gabriele C Sanches/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Banco de imagens

Declaração do ex-presidente norte-americano não foi confirmada oficialmente e autoridades venezuelanas negam que tenha ocorrido uma ofensiva militar

Donald Trump afirmou que os Estados Unidos teriam realizado um ataque contra uma instalação portuária na Venezuela, supostamente utilizada para o tráfico de drogas. Segundo o ex-presidente, a ação teria ocorrido ao longo da costa venezuelana e envolvido a destruição de embarcações e estruturas ligadas à atividade criminosa. No entanto, Trump não apresentou detalhes sobre a operação nem esclareceu se a ação foi militar ou conduzida pela CIA.

Até o momento, não houve confirmação oficial por parte da Casa Branca ou do Departamento de Defesa dos EUA. Na Venezuela, autoridades afirmam que não há registro de ataque e que o único incidente recente foi um incêndio de pequenas proporções em uma empresa química privada no estado de Zulia, causado por falha elétrica e sem vítimas.

A ausência de imagens, registros independentes ou comunicados oficiais reforça o ceticismo sobre a declaração. Especialistas avaliam que as falas de Trump fazem parte do histórico de tensão entre os dois países, marcado por acusações de narcotráfico, pressão política e disputas diplomáticas envolvendo o governo de Nicolás Maduro.

