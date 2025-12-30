Ampliação da base industrial, novos distritos e fortalecimento do ecossistema de inovação marcaram as ações da Prefeitura ao longo do ano

A Prefeitura de Piracicaba avançou, em 2025, na construção de um ambiente mais atrativo para investimentos, com ações voltadas à ampliação da base industrial, à atração de empresas e à geração de emprego e renda. As iniciativas foram conduzidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, reforçando o município como polo estratégico no interior paulista.

Entre os destaques do ano estão as discussões para a criação do Plano de Diretrizes e Prioridades do Desenvolvimento Econômico, realizadas em parceria com a iniciativa privada e entidades representativas, como a Acipi. A atração de investimentos internacionais também ganhou força com o anúncio da instalação de uma nova planta do grupo espanhol Gestamp, especializada no setor automotivo, com previsão de 150 novos empregos.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Novos distritos e geração de empregos