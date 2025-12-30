Ampliação da base industrial, novos distritos e fortalecimento do ecossistema de inovação marcaram as ações da Prefeitura ao longo do ano
A Prefeitura de Piracicaba avançou, em 2025, na construção de um ambiente mais atrativo para investimentos, com ações voltadas à ampliação da base industrial, à atração de empresas e à geração de emprego e renda. As iniciativas foram conduzidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, reforçando o município como polo estratégico no interior paulista.
Entre os destaques do ano estão as discussões para a criação do Plano de Diretrizes e Prioridades do Desenvolvimento Econômico, realizadas em parceria com a iniciativa privada e entidades representativas, como a Acipi. A atração de investimentos internacionais também ganhou força com o anúncio da instalação de uma nova planta do grupo espanhol Gestamp, especializada no setor automotivo, com previsão de 150 novos empregos.
Novos distritos e geração de empregos
A política industrial foi ampliada com o anúncio de três novos distritos industriais. Ao todo, 19 empresas aderiram aos projetos, com previsão de R$ 163 milhões em investimentos, geração de 1.668 empregos diretos e faturamento estimado em mais de R$ 2 bilhões nos próximos cinco anos.
O município também obteve reconhecimento estadual com a consolidação de quatro novas Cadeias Produtivas Locais, no âmbito do programa SP Produz. A Cadeia Produtiva Local da Saúde alcançou o segundo lugar em ranking estadual, fortalecendo Piracicaba como referência em inovação e desenvolvimento tecnológico.
Outro avanço foi a homologação do Pecege como novo gestor do Parque Tecnológico de Piracicaba, inaugurando um novo ciclo para o ambiente de inovação. Ainda em 2025, a Prefeitura lançou a marca do Território de Inovação de Piracicaba (PiN) e avançou na regularização dos hangares do Aeroporto Pedro Morganti, ampliando o potencial de desenvolvimento econômico do município.