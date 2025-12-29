Para evitar a repetição de problemas passados, o presidente do Semae, Ronald Pereira, e equipe de plantão monitoram o abastecimento por meio do Centro de Controle Operacional (CCO). Ele destaca um aumento no consumo em áreas com chácaras e residências com piscinas, como nos bairros Volta Grande, Nova Suíça, Recanto Nova Suíça, São Geraldo, Alpes Suíços, Lago Azul (Condomínio Colinas de Piracicaba), e Campestre, e pede à população que economize água.

O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba está operando com capacidade total em suas Estações de Tratamento de Água (ETAs), fornecendo em média 2.250 litros de água por segundo (l/s) aos Piracicabanos. A ETA Capim Fino contribui com 1.500 l/s, enquanto a ETA Luiz de Queiroz fornece 750 l/s, garantindo o abastecimento principalmente durante as festas de fim de ano. Este cenário é um contraste com 2024, quando a ETA Luiz de Queiroz, por exemplo, produzia apenas 350 l/s no mesmo período.

“Aqui no CCO conseguimos ver onde temos maior demanda e traçamos ações para tentar evitar o desabastecimento, inclusive com envio de caminhões-pipa quando necessário. Com a onda de calor dos últimos dias, notamos que as regiões da cidade com maior número de chácaras e casas com piscinas estão com aumento considerável no consumo de água. Por isso pedimos que a população colabore, economizando água, sempre que possível”, afirmou.

Apesar da produção estabilizada, a rede antiga da cidade tem causado rompimentos pontuais, especialmente em bairros da região Leste e Norte. Contudo, as equipes de plantão têm resolvido esses problemas rapidamente. “O volume e as diferentes formas de pressão que a água exerce na rede ao longo do dia tem causado rompimentos de grande porte. Apesar disso, nossas equipes de plantão estão atuantes e esses problemas têm se resolvido no mesmo dia da ocorrência, evitando o desperdício e o desabastecimento com essas ações emergenciais”, completou Ronald.

GESTÃO - Neste primeiro ano de gestão a frente do Semae, Ronald Pereira relatou que foram mais de R$ 118 milhões em investimentos em infraestrutura para melhorar a captação, tratamento e distribuição de água. Para 2026, estão previstas novas construções de reservatórios e adutoras.