O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba está operando com capacidade total em suas Estações de Tratamento de Água (ETAs), fornecendo em média 2.250 litros de água por segundo (l/s) aos Piracicabanos. A ETA Capim Fino contribui com 1.500 l/s, enquanto a ETA Luiz de Queiroz fornece 750 l/s, garantindo o abastecimento principalmente durante as festas de fim de ano. Este cenário é um contraste com 2024, quando a ETA Luiz de Queiroz, por exemplo, produzia apenas 350 l/s no mesmo período.
Para evitar a repetição de problemas passados, o presidente do Semae, Ronald Pereira, e equipe de plantão monitoram o abastecimento por meio do Centro de Controle Operacional (CCO). Ele destaca um aumento no consumo em áreas com chácaras e residências com piscinas, como nos bairros Volta Grande, Nova Suíça, Recanto Nova Suíça, São Geraldo, Alpes Suíços, Lago Azul (Condomínio Colinas de Piracicaba), e Campestre, e pede à população que economize água.
“Aqui no CCO conseguimos ver onde temos maior demanda e traçamos ações para tentar evitar o desabastecimento, inclusive com envio de caminhões-pipa quando necessário. Com a onda de calor dos últimos dias, notamos que as regiões da cidade com maior número de chácaras e casas com piscinas estão com aumento considerável no consumo de água. Por isso pedimos que a população colabore, economizando água, sempre que possível”, afirmou.
Apesar da produção estabilizada, a rede antiga da cidade tem causado rompimentos pontuais, especialmente em bairros da região Leste e Norte. Contudo, as equipes de plantão têm resolvido esses problemas rapidamente. “O volume e as diferentes formas de pressão que a água exerce na rede ao longo do dia tem causado rompimentos de grande porte. Apesar disso, nossas equipes de plantão estão atuantes e esses problemas têm se resolvido no mesmo dia da ocorrência, evitando o desperdício e o desabastecimento com essas ações emergenciais”, completou Ronald.
GESTÃO - Neste primeiro ano de gestão a frente do Semae, Ronald Pereira relatou que foram mais de R$ 118 milhões em investimentos em infraestrutura para melhorar a captação, tratamento e distribuição de água. Para 2026, estão previstas novas construções de reservatórios e adutoras.
“A cidade precisava melhorar a infraestrutura de abastecimento de água. Seguindo com as estratégias do prefeito Helinho Zanatta, conseguimos iniciar um investimento recorde que não era visto há décadas na cidade. Este valor foi para obras estruturantes, de ampliação e modernização da captação, tratamento e distribuição de água. Construímos novas adutoras, ampliamos ETA, e, para o início de 2026 vamos iniciar a construção de novos reservatórios, adutoras e troca de grandes redes na região de Santa Teresinha e Vila Independência”, completou.
ORIENTAÇÃO – Com a previsão de novas ondas de calor para a região, o Semae orienta a população a adotar práticas simples para economizar água, como: banhos mais rápidos (de até 5 min); fechar a torneira ao escovar os dentes, ensaboar as mãos e ao lavar a louça (abrindo a torneira somente quando necessário); aproveitar a água do descarte da máquina de lavar ou do dreno do ar-condicionado para lavar calçadas e pisos; entre outros.
Para relatar problemas no abastecimento, vazamentos e outras situações, os moradores também podem entrar em contato com a autarquia pelos canais de atendimento: WhatsApp 24h (19) 3403-9608; Central 24h 0800 772 9611 ou disque 115 (somente telefone fixo).