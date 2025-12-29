Durante o período de férias, o Corpo de Bombeiros intensificou as ações de resgate, salvamento e prevenção em todo o estado, diante do aumento significativo do fluxo de pessoas nas praias do litoral paulista.
Entre os dias 26 e 28 de dezembro, foram registradas 49 ocorrências de afogamento, com 75 vítimas salvas pelas equipes de resgate e um óbito confirmado, resultado que evidencia a importância da atuação rápida e do trabalho preventivo desenvolvido pelos bombeiros. Além disso, as equipes realizaram mais de 50 mil ações preventivas, com orientações diretas a banhistas sobre riscos, comportamento seguro e respeito à sinalização nas áreas monitoradas.
As correntes de retorno continuam sendo o principal fator de risco no litoral paulista, especialmente entre banhistas que desconhecem as condições do mar ou avançam para áreas mais profundas. Para enfrentar esse cenário, o efetivo foi ampliado, com emprego de guarda-vidas, viaturas, embarcações e apoio aéreo, além de ações permanentes de orientação ao público.
A Operação Praia Segura, iniciada em dezembro e com ações previstas até o fim de março, reúne cerca de mil profissionais entre bombeiros e guarda-vidas temporários, fortalecendo a prevenção de afogamentos e ampliando a capacidade de resposta em emergências. O trabalho integrado garantiu maior cobertura nas praias e em outros pontos de grande concentração de pessoas em todo o estado durante as férias.
Embora a praia seja um local de diversão e relaxamento, é crucial lembrar que o mar pode ser imprevisível e, sem os devidos cuidados, situações de risco podem surgir rapidamente. Conhecer e adotar práticas seguras pode fazer toda a diferença na prevenção de afogamentos. Desde o respeito às sinalizações até a importância de nadar em áreas supervisionadas, existem diversas maneiras de garantir a segurança de todos durante um dia de sol à beira-mar.
RECOMENDAÇÕES
Um dos primeiros cuidados para evitar o afogamento é respeitar as sinalizações presentes nas praias. Outra recomendação fundamental é manter a calma caso você se encontre em dificuldades na água. O pânico é um dos principais fatores que contribuem para o afogamento. E entrar no mar acompanhado é uma das práticas mais importantes para garantir a segurança durante o banho de mar.
É fundamental que os banhistas avaliem seu nível de aptidão física e suas habilidades de natação antes de entrar no mar. A resistência física, o conhecimento das técnicas de nado e a capacidade de manter a calma em situações de emergência são fatores determinantes para a segurança. Pessoas que não se sentem confortáveis ou que não possuem experiência em nadar em águas abertas devem evitar se afastar da costa ou entrar em áreas de forte correnteza. Também é possível procurar alternativas como praias de água doce ou piscinas supervisionadas.