Sem exigir deslocamentos presenciais, reconhecimento de firma ou intermediários, a TDV permitiu uma economia superior a R$ 34 milhões para a população e para os cofres públicos. O cálculo considera gastos evitados com transporte, tempo de espera, taxas cartoriais e serviços terceirizados, tornando o processo mais acessível e menos burocrático.

A digitalização dos serviços públicos avançou mais um passo em São Paulo. A Transferência Digital de Veículos (TDV), disponibilizada pelo Detran-SP, já ultrapassou a marca de 110 mil negociações concluídas desde que entrou em funcionamento, em março de 2024, consolidando-se como uma das principais inovações recentes no setor de trânsito.

Um dos diferenciais do sistema é a agilidade. A troca de propriedade de carros e motos pode ser finalizada em até cinco minutos, e em muitos casos ocorre em poucos segundos. A operação pode ser realizada diariamente, inclusive aos fins de semana, das 6h às 22h, diretamente pelo celular ou computador.

Expansão do uso impulsiona números

Inicialmente restrita a negociações entre pessoas físicas, a TDV passou a atender praticamente todos os tipos de transferência de veículos. A ampliação do acesso para revendedoras de automóveis e motocicletas foi determinante para o crescimento das operações. Somente em novembro, mês de maior movimento até agora, foram registradas mais de 8 mil transferências, com picos de até 800 operações em um único dia.

Integração de sistemas e segurança

O serviço está disponível no site e aplicativo do Detran-SP, no Poupatempo Digital e também nos cartórios, que podem digitalizar documentos e encaminhá-los ao sistema. A ferramenta ainda se integra à Carteira Digital de Trânsito (CDT), permitindo que a comunicação de venda leve diretamente ao início da transferência.