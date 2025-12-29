A proposta desta edição é ampliar o olhar sobre o esporte, entendendo-o não apenas como competição, mas como expressão corporal, ferramenta de transformação social e elemento de conexão entre pessoas, territórios e culturas. Em Piracicaba, a programação reúne oficinas, vivências, festivais, aulas abertas, espetáculos e atividades recreativas voltadas a crianças, jovens, adultos e idosos.

O Sesc Verão 2026 chega a Piracicaba com uma programação intensa e gratuita que convida a população a se movimentar, experimentar novas práticas corporais e ocupar os espaços coletivos de forma ativa. Com o tema “Esporte é Movimento”, a 31ª edição do projeto acontece de 3 de janeiro a 15 de fevereiro e integra uma ação estadual realizada simultaneamente nas 43 unidades do Sesc em São Paulo.

Entre os destaques da abertura do Sesc Verão em Piracicaba estão as atividades voltadas à experimentação esportiva. Nos dias 3 e 4 de janeiro, sábado e domingo, das 10h às 17h, a Quadra Externa recebe oficinas de skate, esporte que recentemente passou a integrar o programa olímpico. A atividade é gratuita e recomendada para crianças a partir de 6 anos, proporcionando o primeiro contato com a modalidade de forma orientada e segura.

No mesmo fim de semana, o Ginásio sedia o Festival de Voleibol, também nos dias 3 e 4 de janeiro. Com caráter inclusivo, o festival é realizado em parceria com o Grupo Vagalumes Vôlei e conta com a mediação de educadores do Sesc. A proposta é valorizar o espírito coletivo, a cooperação e a participação, independentemente do nível técnico dos participantes.

Movimento, dança e musicalidade no cotidiano

A dança e o ritmo ganham espaço na programação com atividades que unem exercício físico, expressão corporal e diversão. Nos dias 8 e 9 de janeiro, quinta e sexta-feira, acontecem aulas abertas de Ritmos, na Sala de Expressão Corporal, com horários das 14h30 às 15h30 e das 19h30 às 20h30. As aulas trabalham movimentos coreografados que estimulam força muscular, coordenação motora, musicalidade e postura, sempre com muita animação.