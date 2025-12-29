O Sesc Verão 2026 chega a Piracicaba com uma programação intensa e gratuita que convida a população a se movimentar, experimentar novas práticas corporais e ocupar os espaços coletivos de forma ativa. Com o tema “Esporte é Movimento”, a 31ª edição do projeto acontece de 3 de janeiro a 15 de fevereiro e integra uma ação estadual realizada simultaneamente nas 43 unidades do Sesc em São Paulo.
A proposta desta edição é ampliar o olhar sobre o esporte, entendendo-o não apenas como competição, mas como expressão corporal, ferramenta de transformação social e elemento de conexão entre pessoas, territórios e culturas. Em Piracicaba, a programação reúne oficinas, vivências, festivais, aulas abertas, espetáculos e atividades recreativas voltadas a crianças, jovens, adultos e idosos.
Esporte como vivência acessível e para todos
Entre os destaques da abertura do Sesc Verão em Piracicaba estão as atividades voltadas à experimentação esportiva. Nos dias 3 e 4 de janeiro, sábado e domingo, das 10h às 17h, a Quadra Externa recebe oficinas de skate, esporte que recentemente passou a integrar o programa olímpico. A atividade é gratuita e recomendada para crianças a partir de 6 anos, proporcionando o primeiro contato com a modalidade de forma orientada e segura.
No mesmo fim de semana, o Ginásio sedia o Festival de Voleibol, também nos dias 3 e 4 de janeiro. Com caráter inclusivo, o festival é realizado em parceria com o Grupo Vagalumes Vôlei e conta com a mediação de educadores do Sesc. A proposta é valorizar o espírito coletivo, a cooperação e a participação, independentemente do nível técnico dos participantes.
Movimento, dança e musicalidade no cotidiano
A dança e o ritmo ganham espaço na programação com atividades que unem exercício físico, expressão corporal e diversão. Nos dias 8 e 9 de janeiro, quinta e sexta-feira, acontecem aulas abertas de Ritmos, na Sala de Expressão Corporal, com horários das 14h30 às 15h30 e das 19h30 às 20h30. As aulas trabalham movimentos coreografados que estimulam força muscular, coordenação motora, musicalidade e postura, sempre com muita animação.
Já entre os dias 15 e 17 de janeiro, de quinta a sábado, o público poderá participar de “Uma viagem ao charme, funk e afrobeat”, com oficinas e baile conduzidos pelo Coletivo Afro Black. As atividades acontecem na Sala de Expressão Corporal e exigem retirada de senha no Primeiro Atendimento com 30 minutos de antecedência. A programação valoriza manifestações culturais urbanas periféricas, promovendo encontros marcados pela dança, elegância e identidade cultural negra.
Atletismo e experiências infláveis para todas as idades
O atletismo aparece como um dos eixos centrais do Sesc Verão 2026 em Piracicaba por meio do Circuito Movimento – Atletismo. No dia 11 de janeiro, domingo, às 14h, o Ginásio recebe um bate-papo especial com Maila Machado, atleta olímpica e recordista sul-americana. Além de compartilhar sua trajetória e aprendizados, Maila conduz uma vivência prática com atletismo inflável, em uma atividade lúdica e intergeracional.
De 6 a 11 de janeiro, o público também poderá participar das vivências do Circuito Movimento com a Tojan Experience, que transforma desafios esportivos em uma grande aventura com estações infláveis gigantes. As atividades acontecem de terça a sexta-feira, das 14h às 18h, e aos sábados e domingos, das 10h às 17h, convidando crianças, jovens e adultos a explorarem agilidade, força e resistência de forma leve e divertida.
Água, ginástica e práticas corporais em grupo
A piscina do Sesc Piracicaba também entra no clima do verão com a Hidro Recreativa com DJ Naomi, realizada aos sábados, nos dias 3, 10, 17, 24 e 31 de janeiro, das 10h às 11h. As aulas são abertas, com variações de intensidade, ritmos e movimentos, estimulando a autonomia, a socialização e a competência aquática.
Para participar das atividades aquáticas, é necessário possuir credencial plena válida e exame dermatológico em dia. Já quem prefere atividades em solo pode optar pela programação de Ginástica e Ciclo Sesc, realizada entre 6 de janeiro e 12 de fevereiro, com aulas em diferentes dias e horários ao longo da semana, sempre com retirada de senha no local 30 minutos antes do início.
Crianças no centro do movimento e da imaginação
O Sesc Verão 2026 também dedica atenção especial ao público infantil com a atividade “Brincar é movimento”, voltada a crianças de até 6 anos. As vivências acontecem na Área de Exposições, de 13 de janeiro a 1º de fevereiro, com atividades de terça a sexta-feira, das 18h30 às 21h, e aos fins de semana, das 10h às 17h.
Por meio do brincar, da curiosidade e da imaginação, as crianças são convidadas a explorar o corpo no espaço, desenvolvendo habilidades motoras, sociais e afetivas. A proposta entende o brincar como caminho de investigação e descoberta, fortalecendo vínculos e estimulando novas aprendizagens desde a primeira infância.
Como participar da programação
Todas as atividades do Sesc Verão 2026 em Piracicaba são gratuitas. Algumas exigem retirada de senha com antecedência ou credencial plena válida, conforme indicado na descrição de cada ação. A programação completa, com detalhes atualizados, pode ser consultada no site oficial do Sesc ou diretamente na unidade de Piracicaba.
Com opções que vão do esporte à dança, do lazer à cultura, o Sesc Verão reforça o convite para que a população incorpore o movimento ao dia a dia e descubra novas formas de cuidar do corpo, da saúde e das relações.