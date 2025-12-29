Moradores da Avenida Doutor João Conceição, no bairro Paulista, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar o acúmulo de lixo ao longo dos muros próximos à estação da Paulista.
De acordo com os relatos, o local tem sido utilizado para descarte irregular de resíduos, que ficam concentrados na calçada e na base do muro da estação. Entre os materiais deixados na área estão entulhos de construção, móveis usados e quebrados, além de outros objetos descartados de forma inadequada.
Os moradores informaram que a situação ocorre de forma recorrente e afeta a circulação de pedestres, que muitas vezes precisam dividir espaço com os resíduos acumulados. Também foi apontado que o descarte irregular contribui para a permanência de sujeira no local.
Segundo os relatos, já foram protocolados diversos pedidos de limpeza e retirada do material por meio do serviço municipal 156. Apesar das solicitações registradas, os moradores afirmam que não houve resposta nem a realização de serviços no trecho mencionado.
A comunidade pede providências para a remoção dos resíduos e para a adoção de medidas que evitem novos descartes no local.
O que diz a Prefeitura
O Jornal de Piracicaba procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a limpeza e o recolhimento dos inservíveis serão realizados até a primeira semana de janeiro/26".