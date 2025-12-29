30 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

ALÔ, PREFEITO!

Lixo se espalha perto da estação da Paulista e preocupa moradores

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Entre os materiais deixados na área estão entulhos de construção, móveis usados e quebrados, além de outros objetos descartados de forma inadequada
Entre os materiais deixados na área estão entulhos de construção, móveis usados e quebrados, além de outros objetos descartados de forma inadequada

Moradores da Avenida Doutor João Conceição, no bairro Paulista, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar o acúmulo de lixo ao longo dos muros próximos à estação da Paulista.

Saiba Mais:

De acordo com os relatos, o local tem sido utilizado para descarte irregular de resíduos, que ficam concentrados na calçada e na base do muro da estação. Entre os materiais deixados na área estão entulhos de construção, móveis usados e quebrados, além de outros objetos descartados de forma inadequada.

Os moradores informaram que a situação ocorre de forma recorrente e afeta a circulação de pedestres, que muitas vezes precisam dividir espaço com os resíduos acumulados. Também foi apontado que o descarte irregular contribui para a permanência de sujeira no local.

Segundo os relatos, já foram protocolados diversos pedidos de limpeza e retirada do material por meio do serviço municipal 156. Apesar das solicitações registradas, os moradores afirmam que não houve resposta nem a realização de serviços no trecho mencionado.

A comunidade pede providências para a remoção dos resíduos e para a adoção de medidas que evitem novos descartes no local.

O que diz a Prefeitura

O Jornal de Piracicaba procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a limpeza e o recolhimento dos inservíveis serão realizados até a primeira semana de janeiro/26".

