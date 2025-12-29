Moradores da Avenida Doutor João Conceição, no bairro Paulista, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar o acúmulo de lixo ao longo dos muros próximos à estação da Paulista.

De acordo com os relatos, o local tem sido utilizado para descarte irregular de resíduos, que ficam concentrados na calçada e na base do muro da estação. Entre os materiais deixados na área estão entulhos de construção, móveis usados e quebrados, além de outros objetos descartados de forma inadequada.