As seleções são conduzidas pelos postos municipais de apoio ao trabalhador, vinculados às prefeituras. Veja, abaixo, como se candidatar em cada cidade.

A última semana do ano começa com chances reais de recolocação profissional em Piracicaba e em outras cidades da região. Somados, os municípios de Piracicaba, Limeira, Santa Bárbara d’Oeste e São Pedro reúnem 1.587 vagas de emprego abertas, com oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, além de estágios e vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs).

Em Piracicaba, estão disponíveis 19 vagas em 19 cargos diferentes. Os interessados devem encaminhar currículo por e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com, informando qual vaga deseja concorrer. É necessário anexar RG, CPF e comprovantes dos requisitos exigidos para cada função. As informações completas sobre as oportunidades podem ser consultadas no Painel de Vagas do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30

Santa Bárbara d’Oeste

Santa Bárbara d’Oeste concentra o maior número de oportunidades da região, com 1.544 vagas abertas em 244 funções. Há seleções para trabalhadores alfabetizados, com ensino fundamental, médio, cursos específicos e graduação, além de vagas destinadas a PcDs (veja as oportunidades aqui). Os candidatos podem se inscrever enviando currículo por e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br, informando nome completo, CPF, RG e a vaga desejada no assunto da mensagem. Também é possível comparecer presencialmente à unidade localizada na Rua do Ósmio, 975, na Villa Multimall, levando RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento ocorre de terça a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados, das 10h às 16h.

Limeira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira reúne oito oportunidades de emprego, distribuídas em diferentes áreas, como comércio e indústria. Entre as vagas disponíveis está a função de jardineiro(a). Para participar do processo seletivo, o candidato deve realizar o cadastro de currículo pela internet, na aba específica do site oficial do PAT. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

São Pedro