As cartelas podem ser compradas em lotéricas físicas,pelo site ou aplicativo e em comércios credenciados da cidade, com valores entre R$ 3 e R$ 6, dependendo do tipo de aposta. A procura cresce conforme a data se aproxima e muitos piracicabanos afirmam que participar da Mega da Virada já faz parte do calendário de fim de ano.

A reta final para o sorteio da Mega da Virada, marcado para 31 de dezembro, movimenta lotéricas e pontos de venda em Piracicaba. Com prêmio estimado em cerca de R$ 1 bilhão, moradores formam filas, alimentam expectativas e mantêm a tradição de apostar no concurso especial de fim de ano.

Entre os apostadores, o clima é de confiança. Em um dos pontos de venda, Isabela de 11 anos, acompanhou as avós na compra das cartelas, reforçando como o momento envolve diferentes gerações e desperta o sentimento coletivo de esperança.

Quantos ganhadores haverá?

O número de vencedores só será conhecido no momento do sorteio. A Mega da Virada não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio bilionário é distribuído entre as demais faixas de acerto. Em anos anteriores já houve desde um único ganhador até vários apostadores dividindo a quantia.

Até quando posso apostar?

As apostas podem ser feitas até o último dia do ano, às 20h. O sorteio da Mega da Virada 2025 está marcado para às 22h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro, quando serão extraídas as dezenas vencedoras com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa e nas lotéricas.