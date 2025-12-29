Atualmente, o processo está concentrado na fase final de levantamento de preços, conduzida pelo Ministério da Defesa em conjunto com a Força Aérea Brasileira (FAB). A proposta, no entanto, ainda não chegou à mesa do presidente e só deve ter uma cotação definitiva apresentada no início de 2026.

Após uma série de ocorrências envolvendo voos oficiais e diante de restrições operacionais do avião presidencial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a avaliar a aquisição de uma nova aeronave para uso da Presidência da República. A possível compra, estimada entre R$ 1,4 bilhão e R$ 2 bilhões, avança em meio a resistências dentro do próprio governo, sobretudo pelo impacto político e financeiro em um período sensível do calendário eleitoral.

O debate ganhou novo fôlego após episódios considerados graves em voos oficiais ao longo deste mandato. Em um deles, ocorrido no exterior, uma falha mecânica obrigou a aeronave presidencial a permanecer por horas no ar antes de um pouso seguro. Em outras situações, problemas durante pouso e antes da decolagem exigiram manobras de segurança e troca de avião.

Nos bastidores, o episódio mais crítico levou Lula a relatar, em reunião ministerial, que chegou a temer pela própria vida. Desde então, o Aerolula opera com uma turbina alugada, enquanto a FAB aguarda a chegada de novos motores prevista para janeiro.

Limitações do Aerolula pesam na decisão

Em operação há cerca de duas décadas, o atual Airbus A319CJ foi adquirido no primeiro mandato de Lula e custou, à época, cerca de R$ 495 milhões (valor corrigido). Apesar de reformas internas e divisão em três ambientes, a aeronave enfrenta limitações de autonomia e conforto em viagens de longa distância.