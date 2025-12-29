O presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, apresentou nesta segunda-feira, 29 de dezembro, o plano de reestruturação da estatal durante coletiva de imprensa realizada na sede da empresa, em Brasília. Entre as medidas anunciadas estão a criação de um programa de demissão voluntária, o fechamento de unidades e a ampliação de parcerias com a iniciativa privada.

O plano prevê ações voltadas à redução de despesas e ao aumento da arrecadação. De acordo com a diretoria, o programa de demissão voluntária pode resultar no desligamento de até 15 mil empregados, sendo 10 mil em 2026 e outros 5 mil em 2027. Também está prevista a desativação de aproximadamente mil unidades em todo o país.