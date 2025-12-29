Carteira de Identidade Nacional unifica dados e usa CPF como número único

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) passou a ser o novo documento de identificação emitido em todo o Brasil, substituindo gradualmente o antigo Registro Geral (RG). Apesar da mudança, o RG atual continua válido e pode ser utilizado normalmente até 28 de fevereiro de 2032.

A principal novidade da CIN é a adoção do CPF como número único nacional, o que elimina a possibilidade de uma mesma pessoa possuir diferentes números de identidade em estados distintos. O novo documento pode ser emitido nas versões física em papel ou cartão e também no formato digital, disponível no aplicativo GOV.BR.