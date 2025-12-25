25 de dezembro de 2025
FISCALIZAÇÃO

Região de Piracicaba: 50 recusas ao teste do bafômetro

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação Governo de SP
As operações contra alcoolemia da última semana aconteceram em 31 cidades do Estado
As operações contra alcoolemia da última semana aconteceram em 31 cidades do Estado

Realizada nos últimos dias, a operação contra alcoolemia na região de Piracicaba registrou 50 recusas de motoristas ao teste do bafômetro. A fiscalização do Detran-SP, que tem o objetivo de reduzir e prevenir os sinistros causados pelo consumo de bebida alcoólica combinado com direção, abordou um total de 1.137 veículos em dois municípios.

Tanto dirigir sob efeito de álcool – quando o teste do etilômetro aponta o índice de até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido – quanto recusar-se a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, segundo os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), respectivamente.

Em ambos os casos, o valor da multa é de R$ 2.934,70 e o condutor responde a processo de suspensão da carteira de habilitação. Se houver reincidência no período de 12 meses, a multa é aplicada em dobro, ou seja, no valor de R$ 5.869,40. Na autuação por direção sob efeito de álcool, quando há nova ocorrência durante o período de suspensão da CNH, além da multa em dobro, o motorista responderá ainda a processo administrativo que poderá culminar na cassação do seu direito de dirigir, se forem esgotados todos os meios de defesa. Nesta última situação, ele terá de reiniciar todo o processo de habilitação para voltar a dirigir – e somente após transcorrido o prazo de 24 meses depois da cassação.

Já os casos de embriaguez ao volante, quando os motoristas apresentam índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro, são considerados crimes de trânsito. Os motoristas flagrados nessa situação, além de receberem a multa de R$ 2.934,70 e responderem ao processo de suspensão da CNH, são também conduzidos ao distrito policial. Se condenados, eles poderão cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”.

NO ESTADO
As operações contra alcoolemia da última semana aconteceram em 31 cidades do estado:  Araçatuba, Bariri, Barueri, Bauru, Bebedouro, Boituva, Botucatu, Diadema, Fernandópolis, Franca, Glicério, Guarujá, Guarulhos, Hortolândia, Ilha Comprida, Itaquaquecetuba, Itararé, Itupeva, Jundiaí, Mairinque, Martinópolis, Nova Odessa, Piracicaba, Praia Grande, Registro, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sertãozinho, Taboão da Serra, Tatuí e São Paulo/capital. No total, 26.688 veículos foram fiscalizados, resultando em 500 infrações por alcoolemia, sendo 482 recusas ao teste do bafômetro, 17 autuações por direção sob efeito de álcool e um crime de trânsito, registrado quando o teste do bafômetro acusa índice a partir de 0,34 mg de álcool por litro de ar expelido.

