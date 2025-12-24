24 de dezembro de 2025
VEJA o que abre e o que fecha no Natal em Piracicaba

Arquivo JP

O feriado de Natal, celebrado na quinta-feira (25), altera a rotina de Piracicaba. Por meio de decreto municipal, os dias 24 (quarta-feira) e 26 (sexta-feira) foram definidos como pontos facultativos, o que impacta o funcionamento de serviços públicos, comércio, transporte e equipamentos de lazer. Os serviços essenciais e de emergência serão mantidos normalmente.

Confira abaixo como fica o funcionamento na cidade durante o período.

Serviços públicos

Prefeitura de Piracicaba: fechada nos dias 24, 25 e 26/12

Câmara Municipal: fechada nos dias 24, 25 e 26/12

Ipasp: fechado nos dias 24, 25 e 26/12

Poupatempo Municipal: fechado nos dias 24, 25 e 26/12

Poupatempo Estadual

  • 24/12: atendimento até 12h
  • 25/12: fechado
  • 26/12: aberto
  • 27/12 (sábado): fechado

Transporte público

  • 24/12: ônibus operam com horários de dia útil
  • 25/12 e 01/01: horários de domingo
  • 26, 27, 31/12 e 02 e 03/01: horários de sábado

Loja Pira Mobilidade

  • 24/12: das 7h às 17h
  • 27/12 e 03/01 (sábados): das 7h às 13h

Coleta de lixo domiciliar

  • 25/12: não haverá coleta

Comércio

Comércio de rua e corredores comerciais

  • 22 e 23/12: das 9h às 22h
  • 24/12: das 9h às 18h
  • 25/12: fechado
  • 26/12: abertura a partir das 12h
  • 27 a 30/12: das 9h às 22h
  • 31/12: das 9h às 15h
  • 01/01: fechado
  • 02/01: fechado

Shopping Piracicaba

  • 22 e 23/12: das 10h às 23h
  • 24/12: das 10h às 16h
  • 25/12: fechado
  • 26 a 30/12: das 10h às 22h
  • 31/12: das 10h às 16h
  • 01/01: fechado

Supermercados

Funcionamento normal durante a semana

  • 24 e 31/12: encerram o expediente às 19h

Bancos

  • 24/12: atendimento até 12h
  • 25/12: fechados
  • 26/12: atendimento normal

Saúde

Serviços de emergência funcionam normalmente

UPAs e COT: atendimento 24h

SAMU: atendimento pelo telefone 192

UBSs, CRABs e USFs: fechadas nos dias 24, 25 e 26/12

Assistência social

  • Cras, Creas, Centro Pop, Cadastro Único e Seas: sem atendimento nos dias 24, 25 e 26/12; e também nos dias 31/12, 01 e 02/01

Abastecimento

Varejões municipais

  • 24/12: funcionamento especial em unidades selecionadas
  • 25/12: não haverá funcionamento
  • 26/12: apenas o Varejão Municipal Alvorada funciona, das 14h às 19h30
  • Feiras livres da Vila Boyes e Santa Cruz: não funcionam

Mercado Municipal

  • 24/12: das 6h às 14h
  • 25/12: das 6h às 12h (facultativo)
  • 26/12: das 6h às 12h

Lazer e cultura

Zoológico e Paraíso da Criança: fechados nos dias 24 e 25/12; funcionamento normal em 26/12

Parques públicos: abertos em horários regulares

Museu da Água: fechado dias 24 e 25/12; reabre dia 26/12

Aquário Municipal: fechado

Equipamentos culturais municipais: fechados a partir de 24/12, com retorno escalonado entre 27 e 29/12

Turismo

Elevador Turístico Alto do Mirante: fechado dia 24/12; aberto dia 25/12, das 10h às 18h

Passeio de barco: não funciona dia 24/12; funciona dia 25/12

Pedalinho: fechado dia 25/12

Complexo Gastronômico da Rua do Porto: aberto dias 24 e 25/12

Casa do Artesão do Engenho Central: aberta dias 24 e 25/12

Serviços de emergência

Funcionamento 24 horas

Pelotão Ambiental: 3422-0200

Defesa Civil: 199

Polícia Militar: 190

Polícia Civil: 197

Guarda Civil: 153

Corpo de Bombeiros: 193

Polícia Rodoviária: 3424-2872

CPFL: 0800-0101010

