O feriado de Natal, celebrado na quinta-feira (25), altera a rotina de Piracicaba. Por meio de decreto municipal, os dias 24 (quarta-feira) e 26 (sexta-feira) foram definidos como pontos facultativos, o que impacta o funcionamento de serviços públicos, comércio, transporte e equipamentos de lazer. Os serviços essenciais e de emergência serão mantidos normalmente.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Confira abaixo como fica o funcionamento na cidade durante o período.

Serviços públicos