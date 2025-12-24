O feriado de Natal, celebrado na quinta-feira (25), altera a rotina de Piracicaba. Por meio de decreto municipal, os dias 24 (quarta-feira) e 26 (sexta-feira) foram definidos como pontos facultativos, o que impacta o funcionamento de serviços públicos, comércio, transporte e equipamentos de lazer. Os serviços essenciais e de emergência serão mantidos normalmente.
Confira abaixo como fica o funcionamento na cidade durante o período.
Serviços públicos
Prefeitura de Piracicaba: fechada nos dias 24, 25 e 26/12
Câmara Municipal: fechada nos dias 24, 25 e 26/12
Ipasp: fechado nos dias 24, 25 e 26/12
Poupatempo Municipal: fechado nos dias 24, 25 e 26/12
Poupatempo Estadual
- 24/12: atendimento até 12h
- 25/12: fechado
- 26/12: aberto
- 27/12 (sábado): fechado
Transporte público
- 24/12: ônibus operam com horários de dia útil
- 25/12 e 01/01: horários de domingo
- 26, 27, 31/12 e 02 e 03/01: horários de sábado
Loja Pira Mobilidade
- 24/12: das 7h às 17h
- 27/12 e 03/01 (sábados): das 7h às 13h
Coleta de lixo domiciliar
- 25/12: não haverá coleta
Comércio
Comércio de rua e corredores comerciais
- 22 e 23/12: das 9h às 22h
- 24/12: das 9h às 18h
- 25/12: fechado
- 26/12: abertura a partir das 12h
- 27 a 30/12: das 9h às 22h
- 31/12: das 9h às 15h
- 01/01: fechado
- 02/01: fechado
Shopping Piracicaba
- 22 e 23/12: das 10h às 23h
- 24/12: das 10h às 16h
- 25/12: fechado
- 26 a 30/12: das 10h às 22h
- 31/12: das 10h às 16h
- 01/01: fechado
Supermercados
Funcionamento normal durante a semana
- 24 e 31/12: encerram o expediente às 19h
Bancos
- 24/12: atendimento até 12h
- 25/12: fechados
- 26/12: atendimento normal
Saúde
Serviços de emergência funcionam normalmente
UPAs e COT: atendimento 24h
SAMU: atendimento pelo telefone 192
UBSs, CRABs e USFs: fechadas nos dias 24, 25 e 26/12
Assistência social
- Cras, Creas, Centro Pop, Cadastro Único e Seas: sem atendimento nos dias 24, 25 e 26/12; e também nos dias 31/12, 01 e 02/01
Abastecimento
Varejões municipais
- 24/12: funcionamento especial em unidades selecionadas
- 25/12: não haverá funcionamento
- 26/12: apenas o Varejão Municipal Alvorada funciona, das 14h às 19h30
- Feiras livres da Vila Boyes e Santa Cruz: não funcionam
Mercado Municipal
- 24/12: das 6h às 14h
- 25/12: das 6h às 12h (facultativo)
- 26/12: das 6h às 12h
Lazer e cultura
Zoológico e Paraíso da Criança: fechados nos dias 24 e 25/12; funcionamento normal em 26/12
Parques públicos: abertos em horários regulares
Museu da Água: fechado dias 24 e 25/12; reabre dia 26/12
Aquário Municipal: fechado
Equipamentos culturais municipais: fechados a partir de 24/12, com retorno escalonado entre 27 e 29/12
Turismo
Elevador Turístico Alto do Mirante: fechado dia 24/12; aberto dia 25/12, das 10h às 18h
Passeio de barco: não funciona dia 24/12; funciona dia 25/12
Pedalinho: fechado dia 25/12
Complexo Gastronômico da Rua do Porto: aberto dias 24 e 25/12
Casa do Artesão do Engenho Central: aberta dias 24 e 25/12
Serviços de emergência
Funcionamento 24 horas
Pelotão Ambiental: 3422-0200
Defesa Civil: 199
Polícia Militar: 190
Polícia Civil: 197
Guarda Civil: 153
Corpo de Bombeiros: 193
Polícia Rodoviária: 3424-2872
CPFL: 0800-0101010