A declaração rapidamente ganhou repercussão, já que a Havaianas se tornou alvo de um boicote promovido por setores da direita, que enxergaram viés político em uma propaganda estrelada por Fernanda Torres.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), entrou na polêmica envolvendo a marca Havaianas ao usar uma fala simbólica durante a divulgação de uma obra viária no estado. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (22), ao comentar a liberação de um novo trecho do Rodoanel Norte, ele afirmou que São Paulo vai começar o ano “com o pé direito”, frase interpretada como uma ironia à recente campanha publicitária da empresa.

A peça publicitária questiona a tradicional expressão “pé direito” e incentiva o público a começar o ano “com os dois pés”, associando a ideia a liberdade, movimento e atitude. Apesar de não mencionar política, o discurso foi lido por parlamentares conservadores como uma provocação ideológica.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi um dos principais críticos. Em publicação nas redes sociais, ele anunciou que deixaria de consumir produtos da marca e chegou a descartar um par de sandálias em vídeo. Outros parlamentares reforçaram o discurso, sugerindo que a campanha representaria uma crítica direta à direita.

Reação da esquerda e tom de deboche

A resposta veio rapidamente do campo oposto. Lideranças da esquerda defenderam a campanha e ironizaram a mobilização conservadora. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, brincou com o fato de a sacola da marca ser vermelha, enquanto a deputada Erika Hilton (PSol-SP) fez provocações relacionadas ao uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, usando humor e sarcasmo.

Rodoanel Norte sai do papel após anos