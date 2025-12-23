O transporte aéreo brasileiro pode enfrentar turbulência já no início da próxima semana. Pilotos e comissários de bordo declararam estado de greve e não descartam suspender voos a partir da próxima segunda-feira (29), caso não haja avanço nas negociações salariais com as companhias aéreas.

O alerta foi feito pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), que informou a realização de uma assembleia decisiva na manhã do dia 29 para avaliar a deflagração da paralisação. A mobilização ocorre em meio a um impasse sobre reajuste salarial e outras reivindicações trabalhistas da categoria.

Negociação corre contra o tempo