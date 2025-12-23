Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da abordagem, registrada por uma testemunha na Praia dos Milionários. Enquanto crianças brincavam próximo à orla, o casal era cercado pelos assaltantes em uma área mais profunda do mar.

Um passeio tranquilo pelo mar terminou em violência e medo para um casal em São Vicente, no litoral de São Paulo. Durante uma remada de caiaque, os dois foram surpreendidos por criminosos que usavam uma moto aquática para cometer o assalto em plena água, a cerca de 100 metros da faixa de areia.

Segundo relato das vítimas, os suspeitos se aproximaram de forma brusca, jogando água sobre o caiaque e fingindo um pedido de desculpas. Em seguida, anunciaram o roubo e passaram a intimidar o casal, que tentou manter o equilíbrio em meio à ação dos criminosos.

Durante a abordagem, os assaltantes chegaram a tomar os remos e usá-los para agredir uma das vítimas. O homem, de 53 anos, sofreu ferimentos na cabeça e na perna após ser atingido diversas vezes.

Alianças levadas e fuga rápida

Após momentos de tensão, o casal entregou as alianças, avaliadas em cerca de R$ 17 mil. Logo depois, os criminosos abandonaram os remos no mar e fugiram em alta velocidade com a moto aquática.