Um passeio tranquilo pelo mar terminou em violência e medo para um casal em São Vicente, no litoral de São Paulo. Durante uma remada de caiaque, os dois foram surpreendidos por criminosos que usavam uma moto aquática para cometer o assalto em plena água, a cerca de 100 metros da faixa de areia.
VEJA MAIS:
- Saidinha de fim de ano libera presos em Piracicaba e região
- Polícia não descarta incêndio criminoso; nem o gato escapou
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da abordagem, registrada por uma testemunha na Praia dos Milionários. Enquanto crianças brincavam próximo à orla, o casal era cercado pelos assaltantes em uma área mais profunda do mar.
Abordagem violenta em plena água
Segundo relato das vítimas, os suspeitos se aproximaram de forma brusca, jogando água sobre o caiaque e fingindo um pedido de desculpas. Em seguida, anunciaram o roubo e passaram a intimidar o casal, que tentou manter o equilíbrio em meio à ação dos criminosos.
Durante a abordagem, os assaltantes chegaram a tomar os remos e usá-los para agredir uma das vítimas. O homem, de 53 anos, sofreu ferimentos na cabeça e na perna após ser atingido diversas vezes.
Alianças levadas e fuga rápida
Após momentos de tensão, o casal entregou as alianças, avaliadas em cerca de R$ 17 mil. Logo depois, os criminosos abandonaram os remos no mar e fugiram em alta velocidade com a moto aquática.
As vítimas receberam ajuda de pessoas que estavam na praia. Ainda bastante abalado, o homem saiu da água desorientado por conta das agressões.
Sensação de impunidade
A mulher, de 47 anos, contou que procurou apoio policial logo após o crime, mas ouviu que não havia muito a ser feito naquele momento. O boletim de ocorrência foi registrado posteriormente de forma online.
Ela criticou a falta de policiamento na área marítima e cobrou ações mais efetivas. “É assustador pensar que isso aconteceu tão perto da praia, em plena luz do dia”, afirmou.
O que dizem as autoridades
A Polícia Militar informou que, em casos sem flagrante, a orientação é registrar a ocorrência para auxiliar investigações e o planejamento de ações preventivas.
Já a Prefeitura de São Vicente declarou que houve fiscalização em marinas da cidade após o ocorrido, mas nenhuma embarcação suspeita foi localizada.
A Capitania dos Portos afirmou não ter sido oficialmente comunicada e destacou que crimes desse tipo são de responsabilidade dos órgãos de segurança pública. Até o momento, ninguém foi preso.
Assaltos praticados por dois criminosos em uma moto já viraram uma triste rotina no Brasil. Agora, inauguraram a modalidade do assalto em MOTO AQUÁTICA.— Fernanda Salles (@reportersalles) December 23, 2025
Um casal viveu momentos de tensão durante um passeio de caiaque ao ser abordado por dois criminosos em uma moto aquática no… pic.twitter.com/8Pphw9FWse