GRISALHO

Entenda o porquê surgem fios brancos no cabelo ao passar dos anos

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Freepik
Esse fenômeno não altera apenas a tonalidade, mas modifica a estrutura física da fibra, influenciando a textura e o brilho dos fios
O processo de canície, caracterizado pela perda de pigmentação capilar, é resultado de uma transição na atividade das células-tronco do folículo piloso que prioriza a integridade do couro cabeludo em detrimento da manutenção da cor.

VEJA MAIS:

Estudos sobre o envelhecimento capilar demonstram que o aparecimento de fios grisalhos ocorre quando as células-tronco localizadas na raiz do cabelo reduzem a produção de melanina. Esse fenômeno não altera apenas a tonalidade, mas modifica a estrutura física da fibra, influenciando a textura e o brilho dos fios.

A transição para o cabelo branco envolve processos biológicos na matriz capilar:

  • Redução da Melanina: A interrupção da injeção de pigmento durante a fase de crescimento deixa a fibra desprotegida contra agentes externos.
  • Senescência Celular: O organismo interrompe a divisão de células que sofreram danos genéticos. Esse bloqueio evita a multiplicação de células defeituosas, o que pode prevenir formações tumorais na região do folículo.
  • Estresse Oxidativo: Fatores internos e externos aceleram o desgaste das estruturas responsáveis pela renovação da cor.
A função protetora da perda de pigmento

De acordo com análises da biologia capilar, o corpo realiza uma troca para preservar a saúde do tecido. Ao desativar os melanócitos (células produtoras de cor) que apresentam falhas, o sistema imunológico garante a segurança biológica da raiz. Como consequência, o fio nasce sem pigmento, tornando-se mais espesso e com menor maleabilidade.

Mercado de cosméticos

A indústria de cuidados capilares tem direcionado investimentos para o desenvolvimento de terapias focadas na saúde do couro cabeludo e na longevidade do folículo. As projeções para o setor em 2025 indicam uma mudança de paradigma:

  • Foco em Antioxidantes: Uso de substâncias para proteger a melanina ainda existente.
  • Regeneração da Fibra: Fórmulas voltadas para a melhora da qualidade e força do cabelo maduro.
  • Revitalização do Folículo: Tratamentos que buscam manter a atividade celular na raiz por períodos mais longos.

O foco atual do setor de hair care transita da simples cobertura de fios brancos com tinturas para a manutenção da funcionalidade biológica das estruturas capilares.

