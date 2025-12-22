O processo de canície, caracterizado pela perda de pigmentação capilar, é resultado de uma transição na atividade das células-tronco do folículo piloso que prioriza a integridade do couro cabeludo em detrimento da manutenção da cor.

Estudos sobre o envelhecimento capilar demonstram que o aparecimento de fios grisalhos ocorre quando as células-tronco localizadas na raiz do cabelo reduzem a produção de melanina. Esse fenômeno não altera apenas a tonalidade, mas modifica a estrutura física da fibra, influenciando a textura e o brilho dos fios.