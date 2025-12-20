A ocorrência aconteceu no cruzamento das ruas Santa Cruz e Capitão Bernardes, onde agentes da GCM realizavam patrulhamento de rotina. Ao se aproximarem, os guardas se depararam com a cena chocante: um filhote da raça pinscher estava suspenso na placa, em evidente situação de sofrimento.

Uma atitude cruel e inacreditável provocou revolta em moradores e mobilizou a Guarda Civil Municipal neste sábado (20) em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Uma mulher foi detida após ser flagrada pendurando um cachorro de pequeno porte em uma placa de sinalização, em plena via pública, como se o animal fosse um objeto qualquer.

Percebendo a chegada da viatura, a mulher agiu rapidamente, retirou o cachorro às pressas e tentou deixar o local para escapar da abordagem. A tentativa de fuga, no entanto, não deu certo. Após breve acompanhamento, ela foi alcançada e detida cerca de três quarteirões depois, já na Praça Luciano Esteves.

Durante a abordagem, a suspeita causou ainda mais indignação ao afirmar que pendurava o cachorro “por brincadeira”, comparando o ato a colocar roupas em um varal. A justificativa foi recebida com espanto pelos agentes, diante da gravidade da situação.

A mulher foi levada ao plantão policial para prestar esclarecimentos. O animal foi imediatamente apreendido e passou por avaliação de uma médica veterinária, que constatou sinais de desidratação e desnutrição, reforçando a suspeita de maus-tratos.