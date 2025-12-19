A cidade de Piracicaba sediou, no último dia 13 de dezembro, um treinamento regional de Kendo que reuniu praticantes e instrutores de Jundiaí, Campinas e Cuiabá no Ginásio de Esportes da ESALQ/USP. O evento representou a coordenação técnica do Sensei Hasegawa, 7º Dan, e contou com a condução dos senseis Ivan Yamamoto e Nishimura, ambos 5º Dan, além da presença de representantes graduados da comunidade local.
O encontro foi organizado para representar a coordenação técnica do Sensei Hasegawa (7º Dan), da Academia Mizuho, que atualmente se encontra no Japão. A condução das atividades ficou sob responsabilidade dos senseis Ivan Yamamoto (5º Dan), de Campinas, e Nishimura (5º Dan), de Jundiaí. A delegação de Piracicaba contou com a presença de Edno Tsugami (3º Dan), Luiz Lopez Caero (1º Dan) e Carlos Hanada (1º Dan).
Com duração de três horas, a atividade concentrou-se no aprimoramento de técnicas de corte e estocada, além da aplicação dos princípios do Budo. Segundo os organizadores, o evento funcionou como um seminário técnico para fortalecer a integração entre os grupos de Piracicaba, Campinas, Jundiaí e Cuiabá.
Ao JP, Dr. Edno Tsugami - médico ortopedista, acupunturista e 3º Dan de Kendo – destacou a importância do evento para a cidade: "Este evento tem grande importância porque fortalece o Kendô em Piracicaba e consolida a cidade como um polo ativo da modalidade. A presença de professores experientes de outras cidades eleva o nível técnico dos praticantes locais e promove a integração entre dojos. Mais do que um treino, é um momento de troca, aprendizado e preservação da tradição do Budô", disse.
"A expectativa é de crescimento contínuo e bem estruturado. O objetivo é formar novos praticantes, dar continuidade ao desenvolvimento técnico dos alunos atuais e manter intercâmbios regulares com outras cidades e estados", completou
Estrutura do treinamento e fundamentos
Para possibilitar o contato total entre os praticantes, denominados kenshis, o Kendo utiliza equipamentos de proteção e combate específicos. A prática é viabilizada pelo uso da shinai, uma espada composta por lâminas de bambu que substitui as armas de metal, e do bogu, também chamado de kendogu, que consiste em uma armadura projetada para resguardar as áreas de impacto e os pontos válidos de pontuação durante o treinamento.
Diferente de artes marciais voltadas ao combate corpo a corpo, como o Judô, o Kendo preserva as tradições do manuseio da espada samurai. A prática é orientada pelo Reigi, um código de etiqueta e respeito que fundamenta a disciplina marcial. De acordo com Edno Tsugami, médico e praticante graduado, o treinamento baseia-se em conceitos de disciplina, cooperação e lealdade, visando o desenvolvimento para além do cenário de competições esportivas.
A realização deste intercâmbio em Piracicaba consolida a região como um polo de disseminação da modalidade, atraindo graduados e iniciantes para o estudo da filosofia e das técnicas tradicionais japonesas.