O encontro foi organizado para representar a coordenação técnica do Sensei Hasegawa (7º Dan), da Academia Mizuho, que atualmente se encontra no Japão. A condução das atividades ficou sob responsabilidade dos senseis Ivan Yamamoto (5º Dan), de Campinas, e Nishimura (5º Dan), de Jundiaí. A delegação de Piracicaba contou com a presença de Edno Tsugami (3º Dan), Luiz Lopez Caero (1º Dan) e Carlos Hanada (1º Dan).

A cidade de Piracicaba sediou, no último dia 13 de dezembro, um treinamento regional de Kendo que reuniu praticantes e instrutores de Jundiaí, Campinas e Cuiabá no Ginásio de Esportes da ESALQ/USP. O evento representou a coordenação técnica do Sensei Hasegawa, 7º Dan, e contou com a condução dos senseis Ivan Yamamoto e Nishimura, ambos 5º Dan, além da presença de representantes graduados da comunidade local.

Com duração de três horas, a atividade concentrou-se no aprimoramento de técnicas de corte e estocada, além da aplicação dos princípios do Budo. Segundo os organizadores, o evento funcionou como um seminário técnico para fortalecer a integração entre os grupos de Piracicaba, Campinas, Jundiaí e Cuiabá.

Ao JP, Dr. Edno Tsugami - médico ortopedista, acupunturista e 3º Dan de Kendo – destacou a importância do evento para a cidade: "Este evento tem grande importância porque fortalece o Kendô em Piracicaba e consolida a cidade como um polo ativo da modalidade. A presença de professores experientes de outras cidades eleva o nível técnico dos praticantes locais e promove a integração entre dojos. Mais do que um treino, é um momento de troca, aprendizado e preservação da tradição do Budô", disse.

"A expectativa é de crescimento contínuo e bem estruturado. O objetivo é formar novos praticantes, dar continuidade ao desenvolvimento técnico dos alunos atuais e manter intercâmbios regulares com outras cidades e estados", completou

Estrutura do treinamento e fundamentos