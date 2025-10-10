Kendo - o caminho da espada em Piracicaba

O Kendo, a tradicional arte marcial japonesa conhecida como “o caminho da espada”, chegou a Piracicaba graças à paixão de um pequeno grupo de praticantes que, há mais de duas décadas, decidiu cultivar disciplina, técnica e valores que vão muito além do combate com espadas de bambu. Nesta entrevista, o Dr. Edno Tsugami — médico ortopedista, acupunturista e 3º Dan de Kendo — conta como trouxe o esporte para a cidade, resgata a história do Dojo local e compartilha a essência desta prática que combina corpo, mente e espírito. Do ensino voluntário e das dificuldades iniciais à formação de novos kenshis, Dr. Edno fala sobre os desafios, os aprendizados e a esperança de ver o Kendo crescer e transformar vidas em Piracicaba.

O sr. é médico ortopedista em Piracicaba e praticante da arte marcial japonesa Kendo. Pode nos contar o que o fez trazer esse esporte para a cidade?

Desde a infância, eu tinha o desejo de praticar Kendo, pois meu pai foi praticante no Japão e sempre falava com entusiasmo sobre esse esporte. Ao longo da minha vida, pratiquei diversas artes marciais, mas a oportunidade de iniciar no Kendo surgiu por volta de 2002, na antiga academia do Sensei de Karatê Silvio Giatti.