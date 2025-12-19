A recusa de moedas ou cédulas de Real como forma de pagamento em transações comerciais configura prática abusiva e contravenção penal, independentemente da disponibilidade de métodos digitais como Pix ou cartões.

Embora a digitalização dos pagamentos tenha avançado, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41) estabelecem a obrigatoriedade do aceite da moeda corrente nacional. De acordo com o Artigo 43 da Lei de Contravenções, recusar o recebimento de moeda de curso legal sujeita o infrator à aplicação de multa.

Base jurídica e penalidades