JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
RISCO DE PUNIÇÃO

A recusa de dinheiro por comerciantes é ilegal no Brasil; entenda

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Legislação brasileira vê como prática abusiva estabelecimentos recusarem dinheiro físico

A recusa de moedas ou cédulas de Real como forma de pagamento em transações comerciais configura prática abusiva e contravenção penal, independentemente da disponibilidade de métodos digitais como Pix ou cartões.

Embora a digitalização dos pagamentos tenha avançado, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41) estabelecem a obrigatoriedade do aceite da moeda corrente nacional. De acordo com o Artigo 43 da Lei de Contravenções, recusar o recebimento de moeda de curso legal sujeita o infrator à aplicação de multa.

Base jurídica e penalidades

O entendimento dos órgãos de proteção ao consumidor é de que o dinheiro físico representa a modalidade de pagamento à vista por excelência.

As medidas administrativas e penais incluem:

  • Advertência: Notificação inicial ao estabelecimento.
  • Multas: Valores estipulados pelos órgãos julgadores com base na gravidade e reincidência.

Sanções do CDC: Aplicação de penalidades por recusa de venda a consumidores dispostos a realizar o pagamento imediato.

Conflito entre práticas de mercado e norma legal

Relatos de consumidores indicam que estabelecimentos comerciais têm restringido o recebimento de valores em espécie, direcionando o fluxo para transações eletrônicas. Contudo, juridicamente, o comerciante possui a faculdade de não aceitar cartões ou Pix, mas não possui o direito de rejeitar o Real em espécie.

A fiscalização ressalta que qualquer restrição ao uso do papel-moeda gera obrigações de reparação e sujeita a empresa a processos administrativos. Consumidores que enfrentarem a negativa de recebimento podem formalizar denúncias junto aos canais oficiais dos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, para que as medidas de inspeção e autuação sejam executadas.

