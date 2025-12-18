A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, homologou o Pregão Eletrônico nº 138/2025, de registro de preços para a execução de serviços de conservação e manutenção do sistema de drenagem urbana. O projeto integra um conjunto de ações estruturantes de microdrenagem, com impacto em toda a cidade, e tem como principal objetivo melhorar o escoamento das águas pluviais, reduzir pontos recorrentes de alagamentos e aumentar a segurança da população durante períodos de chuvas intensas.

O valor adjudicado é de R$ 10,95 milhões, e a empresa vencedora foi o Consórcio Piracicaba Pra Frente, formado pelas empresas Construtora e Pavimentadora Concivi Ltda e RJ das Neves Obras Ltda.

