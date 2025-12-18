18 de dezembro de 2025
ALAGAMENTOS

Prefeitura vai investir R$ 10,95 mi em obras de microdrenagem

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Intervenções serão executadas conforme a demanda técnica, como a rua Dr. Jorge Augusto da Silveira, no bairro Morumbi
A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, homologou o Pregão Eletrônico nº 138/2025, de registro de preços para a execução de serviços de conservação e manutenção do sistema de drenagem urbana. O projeto integra um conjunto de ações estruturantes de microdrenagem, com impacto em toda a cidade, e tem como principal objetivo melhorar o escoamento das águas pluviais, reduzir pontos recorrentes de alagamentos e aumentar a segurança da população durante períodos de chuvas intensas.

O valor adjudicado é de R$ 10,95 milhões, e a empresa vencedora foi o Consórcio Piracicaba Pra Frente, formado pelas empresas Construtora e Pavimentadora Concivi Ltda e RJ das Neves Obras Ltda.

As intervenções serão executadas conforme a demanda técnica, atendendo diferentes regiões de Piracicaba, como, por exemplo, a rua Dr. Jorge Augusto da Silveira, no bairro Morumbi, que sofreu com alagamento na última sexta-feira, 12/12, em decorrência das fortes chuvas.

Os serviços contemplam a execução, recuperação e ampliação de galerias de águas pluviais, além da implantação e manutenção de dispositivos essenciais para o funcionamento do sistema de drenagem, como bocas de lobo, poços de visita, drenos, sarjetas, sarjetões e estruturas complementares. O projeto também prevê obras de recomposição viária e recuperação de áreas afetadas pelas intervenções, garantindo a funcionalidade urbana após a conclusão dos trabalhos.

