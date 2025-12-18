A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), uma nova etapa da Operação Sem Descontos e prendeu Romeu Carvalho Antunes, apontado como peça-chave no fluxo financeiro de um esquema que desviava recursos de aposentadorias e pensões do INSS. Ele é filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, que já havia sido detido em setembro do ano passado.

De acordo com os investigadores, Romeu passou a ter participação direta em empresas ligadas ao pai no fim de 2023. Nesse período, tornou-se sócio formal de pelo menos quatro companhias e atuou, ainda que de forma indireta, em outros três negócios. Para a PF, as estruturas empresariais funcionavam como canais para movimentar valores obtidos de maneira irregular e distribuir recursos a pessoas próximas a servidores do instituto.