Decisão unânime da 10ª Câmara de Direito Público concluiu que não há impedimento legal para o exercício do cargo.

A 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, por unanimidade, nesta segunda-feira (15), revogar a liminar que havia afastado Luiz Antonio Tavolaro do cargo comissionado de Chefe de Gabinete Institucional do prefeito de Piracicaba e determinou sua recondução imediata à função.

A decisão ocorreu no julgamento do Agravo Interno Cível nº 2358271-21.2025.8.26.0000/50001, sob relatoria do desembargador Paulo Galizia, com a participação dos desembargadores Marcelo Semer e José Eduardo Marcondes Machado. O colegiado reformou entendimento monocrático anterior que havia determinado o afastamento cautelar de Tavolaro, no âmbito de uma Ação Popular ajuizada pelo vereador Laércio Trevisan Junior.