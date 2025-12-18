18 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM BAIXA

Busca por carro elétrico despenca no mercado; saiba mais

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
O levantamento revela que a intenção de compra para os próximos 24 meses está concentrada em modelos a gasolina ou diesel
O levantamento revela que a intenção de compra para os próximos 24 meses está concentrada em modelos a gasolina ou diesel

Uma análise global realizada pela consultoria EY aponta uma retração no interesse dos consumidores por veículos elétricos e híbridos, acompanhada por um retorno na preferência por automóveis movidos a combustão. O levantamento revela que a intenção de compra para os próximos 24 meses está concentrada em modelos a gasolina ou diesel, impulsionada por mudanças em diretrizes políticas e limitações na infraestrutura de abastecimento.

VEJA MAIS:

Influência política e decisões das montadoras

A mudança nas tendências de consumo é atribuída, em parte, à nova orientação governamental nos Estados Unidos. A administração de Donald Trump sinalizou incentivos para que fabricantes priorizem a produção de motores a combustão em detrimento da eletrificação. Diante desse cenário, montadoras estão revisando planejamentos estratégicos de longo prazo.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

A Volkswagen é uma das empresas que avaliam o uso de extensores de autonomia como alternativa tecnológica. Esse sistema, já operado por fabricantes como a Leapmotor, utiliza um motor a combustão exclusivamente para gerar energia para as baterias, eliminando a necessidade de carregamento frequente em tomadas e reduzindo a dependência de eletropostos.

O estudo destaca que a carência de redes de recarga em diversos países permanece como o principal obstáculo para a transição energética automotiva. O interesse por modelos híbridos também registrou queda, com apenas 16% dos entrevistados manifestando intenção de adquirir veículos com essa tecnologia no curto prazo.

Revisão de metas na União Europeia

A União Europeia reavalia o cronograma que previa a proibição da venda de carros a combustão a partir de 2035. Parlamentares e autoridades europeias discutem a inclusão de alternativas para o cumprimento de metas ambientais, tais como:

  • Manutenção de híbridos: Extensão do prazo de circulação desses modelos.
  • Combustíveis sintéticos: Uso de motores tradicionais abastecidos com substâncias de baixa emissão de carbono.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários