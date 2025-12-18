A mudança nas tendências de consumo é atribuída, em parte, à nova orientação governamental nos Estados Unidos. A administração de Donald Trump sinalizou incentivos para que fabricantes priorizem a produção de motores a combustão em detrimento da eletrificação. Diante desse cenário, montadoras estão revisando planejamentos estratégicos de longo prazo.

Uma análise global realizada pela consultoria EY aponta uma retração no interesse dos consumidores por veículos elétricos e híbridos, acompanhada por um retorno na preferência por automóveis movidos a combustão. O levantamento revela que a intenção de compra para os próximos 24 meses está concentrada em modelos a gasolina ou diesel, impulsionada por mudanças em diretrizes políticas e limitações na infraestrutura de abastecimento.

A Volkswagen é uma das empresas que avaliam o uso de extensores de autonomia como alternativa tecnológica. Esse sistema, já operado por fabricantes como a Leapmotor, utiliza um motor a combustão exclusivamente para gerar energia para as baterias, eliminando a necessidade de carregamento frequente em tomadas e reduzindo a dependência de eletropostos.

O estudo destaca que a carência de redes de recarga em diversos países permanece como o principal obstáculo para a transição energética automotiva. O interesse por modelos híbridos também registrou queda, com apenas 16% dos entrevistados manifestando intenção de adquirir veículos com essa tecnologia no curto prazo.

Revisão de metas na União Europeia

A União Europeia reavalia o cronograma que previa a proibição da venda de carros a combustão a partir de 2035. Parlamentares e autoridades europeias discutem a inclusão de alternativas para o cumprimento de metas ambientais, tais como: