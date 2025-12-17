Piracicaba viveu uma noite histórica para entrar na eternidade do futebol. Na terça-feira (16), o Esporte Clube XV de Novembro deu um passo decisivo rumo ao futuro ao aprovar, de forma unânime, a cessão de 90% das ações da SAF para os grupos CFAW Brasil e Dry Telecom.
A decisão foi tomada em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no Anfiteatro Pecege, no Estádio Barão da Serra Negra, com a presença de 40 conselheiros. O voto coletivo simboliza uma mudança de patamar para o Alvinegro Piracicabano e renova a esperança da torcida em um projeto sólido e ambicioso.
Decisão histórica e novo comando
Entre os acionistas da nova SAF está Luís Fabiano, ídolo do futebol brasileiro, ex-artilheiro da Seleção Brasileira e protagonista da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. A presença do ex-camisa 9 reforça a credibilidade do projeto e sinaliza que o XV mira voos mais altos no cenário nacional.
A gestão da SAF já tem comando definido. Elias Barquete Albarello foi anunciado como CEO do XV de Piracicaba SAF. O executivo acumula passagens por São Paulo FC, Ferroviária, Primavera e pelo Vilafranquense, de Portugal, levando ao clube experiência no futebol brasileiro e internacional.
Nos próximos 90 dias, o XV entra em um período de transição, com trabalho conjunto entre a nova SAF e a atual diretoria executiva, liderada pelo presidente Matheus Bonassi e pelo vice-presidente Guilherme Supriano. O objetivo é garantir estabilidade, planejamento e continuidade administrativa.
Planejamento, metas e sustentabilidade
Em fala após a aprovação, o vice-presidente Guilherme Supriano destacou que a transformação do XV em SAF era um projeto planejado desde a eleição da atual diretoria.
“Tanto o presidente Matheus quanto eu fomos eleitos em outubro do ano passado com o objetivo de criar as condições ideais para que o clube atraísse investidores para a SAF. A SAF do XV foi constituída em 2022 e ratificada neste ano, o que demonstra o anseio e a vontade, tanto dos conselheiros quanto dos associados, por este novo modelo de gestão”, afirmou.
Segundo ele, o trabalho desenvolvido ao longo de 2025 foi decisivo para que o clube chegasse a esse momento. “Trabalhamos arduamente durante este ano para criar as condições necessárias para isso, e foi o que ocorreu na noite de ontem, quando recebemos a primeira proposta oficial de um grupo de investidores interessado na cessão das cotas da SAF.”
Com o novo modelo consolidado, o XV já traça metas claras para o futuro esportivo. “O que esperamos agora, a médio e longo prazo, é uma gestão sustentável e resultados desportivos. Nossa meta é que o XV esteja, em até sete anos, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, a Série A1 do Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, mantendo-se nesse patamar de forma sólida”, projetou Supriano.
Impacto para a cidade e para o Barão
O impacto do projeto, no entanto, vai além das quatro linhas. A SAF também prevê investimentos estruturais que podem transformar o Estádio Barão da Serra Negra em um novo polo para a cidade.
“Junto ao projeto da SAF, temos o objetivo de, em colaboração com a Prefeitura e o Estado de São Paulo, realizar um retrofit no Barão para transformá-lo em uma arena, um polo gastronômico e cultural para Piracicaba e para a região”, completou.
A confiança, segundo o dirigente, é total. “As expectativas são as melhores possíveis. Tudo está sendo gerido por pessoas sérias, que entendem de futebol e compreendem os anseios da população. Temos certeza de que a noite de ontem marca um capítulo histórico para o XV de Piracicaba e para o povo piracicabano.”
Foco em 2026
Dentro de campo, o Nhô Quim já projeta a próxima temporada. A estreia do XV em 2026 será no fim de semana de 11 de janeiro, pela rodada de abertura do Campeonato Paulista da Série A2, contra o São Bento, em Sorocaba, com data e horário a serem confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).
Até o momento, o clube anunciou como reforços o goleiro Victor Golas (ex-Caxias); os laterais-direitos Marlon (ex-Água Santa) e Luís Melo (ex-São José-SP); o lateral-esquerdo Gustavo Kuhn (ex-Água Santa); o zagueiro Lucas Balardin (ex-Botafogo-PB); o volante Maurício Oliveira (ex-Atlético Tubarão); o meia Robson Duarte; e o goleiro Filipe Costa.
O recado está dado: o XV de Piracicaba virou SAF, se modernizou e decidiu brigar por protagonismo, com a história respeitada e um futuro mais promissor do que nunca.