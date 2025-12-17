Em fala após a aprovação, o vice-presidente Guilherme Supriano destacou que a transformação do XV em SAF era um projeto planejado desde a eleição da atual diretoria.

“Tanto o presidente Matheus quanto eu fomos eleitos em outubro do ano passado com o objetivo de criar as condições ideais para que o clube atraísse investidores para a SAF. A SAF do XV foi constituída em 2022 e ratificada neste ano, o que demonstra o anseio e a vontade, tanto dos conselheiros quanto dos associados, por este novo modelo de gestão”, afirmou.

Segundo ele, o trabalho desenvolvido ao longo de 2025 foi decisivo para que o clube chegasse a esse momento. “Trabalhamos arduamente durante este ano para criar as condições necessárias para isso, e foi o que ocorreu na noite de ontem, quando recebemos a primeira proposta oficial de um grupo de investidores interessado na cessão das cotas da SAF.”