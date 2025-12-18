18 de dezembro de 2025
ALÔ, PREFEITO!

Moradores relatam falta de iluminação em praça no Nova Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
Segundo os relatos, no período da noite os moradores têm dificuldade para circular pelo espaço devido à ausência de iluminação pública
Segundo os relatos, no período da noite os moradores têm dificuldade para circular pelo espaço devido à ausência de iluminação pública

Moradores do bairro Nova Piracicaba, em Piracicaba, relataram ao Jornal de Piracicaba que a iluminação da praça conhecida como “Turcão” continua apresentando problemas. Segundo os relatos, no período da noite os moradores têm dificuldade para circular pelo espaço devido à ausência de iluminação pública.

Saiba Mais:

De acordo com os moradores, a falta de iluminação compromete o uso da praça durante a noite, que antes era utilizada para caminhadas e outras atividades. Eles afirmam que, com o local às escuras, a circulação de pessoas diminuiu significativamente.

Os moradores informaram que já registraram diversas solicitações de reparo por meio do serviço 156, canal oficial da Prefeitura, mas até o momento não obtiveram retorno ou previsão para a solução do problema. Segundo eles, as reclamações vêm sendo feitas há meses.

Ainda de acordo com os relatos, a situação teve início após um furto na fiação elétrica da praça. Desde então, o sistema de iluminação não foi restabelecido.

