Moradores do bairro Nova Piracicaba, em Piracicaba, relataram ao Jornal de Piracicaba que a iluminação da praça conhecida como “Turcão” continua apresentando problemas. Segundo os relatos, no período da noite os moradores têm dificuldade para circular pelo espaço devido à ausência de iluminação pública.

De acordo com os moradores, a falta de iluminação compromete o uso da praça durante a noite, que antes era utilizada para caminhadas e outras atividades. Eles afirmam que, com o local às escuras, a circulação de pessoas diminuiu significativamente.