Motoristas e motociclistas que trafegavam pela avenida Piracicamirim se assustaram com a abertura de uma grande cratera no meio da pista de rolamento, na manhã desta quarta-feira (16), em Piracicaba.

O buraco interditou uma das faixas na altura do bairro Nova América, exigindo atenção redobrada dos condutores. Como neste período o fluxo de veículos é reduzido, não houve registro de congestionamento intenso, apesar da lentidão no tráfego.