VÍDEO

Cratera se abre em avenida e assusta motoristas em Piracicaba

A cratera se abriu na pista de rolamento da avenida Piracicamirim.
  Motoristas e motociclistas que trafegavam pela avenida Piracicamirim se assustaram com a abertura de uma grande cratera no meio da pista de rolamento, na manhã desta quarta-feira (16), em Piracicaba.

O buraco interditou uma das faixas na altura do bairro Nova América, exigindo atenção redobrada dos condutores. Como neste período o fluxo de veículos é reduzido, não houve registro de congestionamento intenso, apesar da lentidão no tráfego.

Equipes da Prefeitura chegaram ao local logo no início da manhã para trabalhar na área, avaliar as causas da abertura da cratera e providenciar o conserto da via.

