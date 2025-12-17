O cinema brasileiro começou a temporada do Oscar 2026 em evidência. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou nesta terça-feira (16) a chamada shortlist — a pré-lista que reúne os semifinalistas em categorias específicas — e o Brasil marcou presença em diferentes frentes, incluindo ficção, documentário, curta-metragem e categorias técnicas.
VEJA MAIS:
- Pré-estreia de Avatar: Fogo e Cinzas é amanhã (17); VEJA
- OEP apresenta concerto especial de Natal na Estação da Paulista
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Ao todo, produções brasileiras aparecem em quatro categorias. O Agente Secreto desponta como um dos destaques, figurando tanto em Melhor Filme Internacional quanto em Melhor Escalação de Elenco. Já o documentário Apocalipse nos Trópicos, dirigido por Petra Costa, segue na disputa por uma vaga entre os finalistas de Melhor Documentário. No campo dos curtas, Amarela, de André Hayato Saito, foi selecionado para Melhor Curta-Metragem em Live Action.
Além dos filmes, profissionais brasileiros também ganham visibilidade individual. O diretor de fotografia Adolpho Veloso aparece entre os pré-indicados a Melhor Fotografia pelo trabalho no longa estadunidense Sonhos de Trem. Outro nome de destaque é Juma Xipaia, primeira mulher cacique de uma tribo do Médio Xingu, que atua como produtora de Yanuni, documentário dirigido pelo austríaco Richard Ladkani e também presente na shortlist da categoria.
A pré-seleção funciona como uma etapa intermediária da votação. A partir dessa lista, os membros da Academia escolhem os indicados oficiais, que serão anunciados em 22 de janeiro. Até lá, os títulos listados seguem na corrida por uma vaga definitiva na maior premiação do cinema mundial.
Lista completa dos pré-indicados ao Oscar 2026
Melhor Curta de Animação
- Autokar
- Butterfly
- Cardboard
- Éiru
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Hurikán
- I Died in Irpin
- The Night Boots
- Playing God
- The Quinta’s Ghost
- Retirement Plan
- The Shyness of Trees
- Snow Bear
- The Three Sisters
Melhor Escalação de Elenco
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Sirât
- A Hora do Mal
- Wicked: For Good
Melhor Fotografia
- Balada de um Jogador
- Bugonia
- Morra, Amor
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Nouvelle Vague
- Uma Batalha Após a Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Sirât
- Song Sung Blue
- Sound of Falling
- Sonhos de Trem
- Wicked: For Good
Melhor Documentário
- Alabama: Presos do Sistema
- Apocalipse nos Trópicos
- Coexistence, My Ass!
- Embaixo da Luz de Neon
- Cover-Up
- Cutting Through Rocks
- Folktales
- Holding Liat
- Mr. Nobody Against Putin
- Mistress Dispeller
- My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow
- A Vizinha Perfeita
- Seeds
- 2000 Meters to Andriivka
- Yanuni
Melhor Documentário em Curta-Metragem
- All the Empty Rooms
- All the Walls Came Down
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Bad Hostage
- Cashing Out
- Chasing Time
- Children No More: “Were and Are Gone”
- Classroom 4
- The Devil Is Busy
- Heartbeat
- Last Days on Lake Trinity
- On Healing Land, Birds Perch
- Perfectly a Strangeness
- Rovina’s Choice
- We Were the Scenery
Melhor Filme Internacional
- Belén — Argentina
- O Agente Secreto — Brasil
- Foi Apenas um Acidente — França
- O Som da Queda — Alemanha
- Homebound — Índia
- The President’s Cake — Iraque
- Kokuho — Japão
- Tudo que Resta de Você — Jordânia
- Valor Sentimental — Noruega
- Palestina 36 — Palestina
- No Other Choice — Coreia do Sul
- Sirât — Espanha
- Late Shift — Suíça
- A Garota Canhota — Taiwan
- A Voz de Hind Rajab — Tunísia
Melhor Curta-Metragem em Live Action
- Ado
- Amarela
- Beyond Silence
- The Boy with White Skin
- Butcher’s Stain
- Butterfly on a Wheel
- Dad’s Not Home
- Extremist
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- Pantyhose
- The Pearl Comb
- Rock, Paper, Scissors
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Melhor Maquiagem e Cabelo
- The Alto Knights
- Frankenstein
- Kokuho
- Marty Supreme
- Nuremberg
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Coração de Lutador: The Smashing Machine
- A Meia-Irmã Feia
- Wicked: For Good
Melhor Trilha Sonora Original
- Avatar: Fogo e Cinzas
- Bugonia
- Capitão América: Admirável Mundo Novo
- Diane Warren: Relentless
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Hedda
- Casa de Dinamite
- Jay Kelly
- Marty Supreme
- Nuremberg
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Sirât
- Sonhos de Trem
- Tron: Ares
- Truth and Treason
- Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out
- Wicked: For Good
Melhor Canção Original
- As Alive As You Need Me To Be — Tron: Ares
- Dear Me — Diane Warren: Relentless
- Dream As One — Avatar: Fogo e Cinzas
- Drive — F1
- Dying To Live — Billy Idol Should Be Dead
- The Girl In The Bubble — Wicked: For Good
- Golden — Guerreiras do K-Pop
- Highest 2 Lowest — Highest 2 Lowest
- I Lied To You — Pecadores
- Last Time (I Seen The Sun) — Pecadores
- No Place Like Home — Wicked: For Good
- Our Love — The Ballad of Wallis Island
- Salt Then Sour Then Sweet — Embaixo da Luz de Neon
- Sweet Dreams Of Joy — Viva Verdi!
- Train Dreams — Sonhos de Trem
Melhor Som
- Avatar: Fogo e Cinzas
- F1
- Frankenstein
- Missão Impossível 8
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Sirât
- Springsteen: Salve-me do Desconhecido
- Superman
- Wicked: For Good
Melhores Efeitos Visuais
- Avatar: Fogo e Cinzas
- The Electric State
- F1
- Frankenstein
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Pecadores
- Superman
- Tron: Ares
- Wicked: For Good