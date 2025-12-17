O cinema brasileiro começou a temporada do Oscar 2026 em evidência. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou nesta terça-feira (16) a chamada shortlist — a pré-lista que reúne os semifinalistas em categorias específicas — e o Brasil marcou presença em diferentes frentes, incluindo ficção, documentário, curta-metragem e categorias técnicas.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Ao todo, produções brasileiras aparecem em quatro categorias. O Agente Secreto desponta como um dos destaques, figurando tanto em Melhor Filme Internacional quanto em Melhor Escalação de Elenco. Já o documentário Apocalipse nos Trópicos, dirigido por Petra Costa, segue na disputa por uma vaga entre os finalistas de Melhor Documentário. No campo dos curtas, Amarela, de André Hayato Saito, foi selecionado para Melhor Curta-Metragem em Live Action.