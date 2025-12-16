Podem se inscrever blocos carnavalescos de qualquer bairro de Piracicaba, desde que possuam CNPJ e apresentem a documentação exigida. Todas as inscrições passarão por avaliação do Grupo Técnico das Secretarias Municipais de Turismo e de Cultura antes de serem aprovadas. Na ficha de inscrição o interessado deverá descrever o evento e a solicitação de apoio do Município, podendo as Secretarias avaliarem cada proposta e julgar válida a participação ou não como parceiro do evento.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio das Secretarias Municipais de Turismo e de Cultura, recebe inscrições de blocos carnavalescos para o Carnaval de 2026 até dia 4 de janeiro. A ficha de inscrição e o Edital de Chamamento Público na íntegra estão disponíveis em https://encurtador.com.br/ibXB. A participação é gratuita.

Os critérios observados na avaliação serão: apresentação e organização da proposta, tradição e história do bloco, viabilidade estrutural, localização, interferência no trânsito local, acessibilidade e fluxo de segurança, coincidência de datas com outros eventos na mesma região e número de integrantes da banda/grupo.

“Nosso intuito com este edital de chamamento é organizar o carnaval da cidade da melhor forma possível, abrangendo tanto a programação artística quanto a organização do trânsito e a segurança durante o evento. Queremos democratizar e melhor coordenar as atividades realizadas por terceiros nas ruas e praças do município, para que a diversão seja para todos”, explicou a titular da Secretaria Municipal de Turismo, Clarissa Quiararia.

Entre as responsabilidades do representante de cada bloco carnavalesco estão a segurança e integridade de terceiros ou público presente no espaço do evento e também a autorização e apoio para a saída dos mesmos junto à Polícia Militar e Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes. Essas autorizações deverão ser entregues às Secretarias de Turismo e de Cultura. A não entrega das respectivas autorizações inviabilizará o desfile do bloco e não estará autorizada a sua realização. Conforme o edital, o encerramento do som e a dispersão total do público deverão ocorrer até as 22h, impreterivelmente.