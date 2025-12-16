A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conquistou o 1º lugar no Prêmio Município Agro Paulista – Edição 2025 (Categoria 1), entregue nesta segunda-feira (15) pelo Governo do Estado de São Paulo – o reconhecimento garantiu ao município R$ 200 mil como premiação.

O prêmio, entregue pelo governador Tarcísio de Freitas, foi recebido pelo titular da Pasta, Maurício Perissinotto, que representou a secretaria e o prefeito Helinho Zanatta durante a cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes.

“O reconhecimento do Prêmio Município Agro Paulista é resultado de um trabalho técnico, planejado e contínuo, que valoriza o produtor rural, a sustentabilidade e a gestão eficiente das políticas públicas no campo. Essa conquista é coletiva e reflete a responsabilidade desta gestão em fortalecer o desenvolvimento rural aliado à preservação ambiental e à inovação. Receber esse prêmio em nome da secretaria e do município reforça que estamos no caminho certo”, afirmou Perissinotto.