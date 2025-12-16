A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conquistou o 1º lugar no Prêmio Município Agro Paulista – Edição 2025 (Categoria 1), entregue nesta segunda-feira (15) pelo Governo do Estado de São Paulo – o reconhecimento garantiu ao município R$ 200 mil como premiação.
O prêmio, entregue pelo governador Tarcísio de Freitas, foi recebido pelo titular da Pasta, Maurício Perissinotto, que representou a secretaria e o prefeito Helinho Zanatta durante a cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes.
“O reconhecimento do Prêmio Município Agro Paulista é resultado de um trabalho técnico, planejado e contínuo, que valoriza o produtor rural, a sustentabilidade e a gestão eficiente das políticas públicas no campo. Essa conquista é coletiva e reflete a responsabilidade desta gestão em fortalecer o desenvolvimento rural aliado à preservação ambiental e à inovação. Receber esse prêmio em nome da secretaria e do município reforça que estamos no caminho certo”, afirmou Perissinotto.
Segundo o secretário, o valor recebido como premiação será utilizado em benefício dos agricultores locais. “Vamos avaliar internamente, com nossa equipe, e levar as sugestões ao Comder (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural) para discussão e definição da forma de utilização do recurso”, explicou o secretário.
O PRÊMIO – Nesta edição, houve a participação de mais de 450 municípios, sendo que 125 prefeituras foram certificadas pelas boas práticas de gestão no campo e 90 delas receberam repasses financeiros. A metodologia, consolidada a partir do ciclo anterior, mantém a divisão em três grupos definidos pelo PIB municipal, garantindo equilíbrio entre cidades de diferentes portes. Piracicaba ficou em primeiro lugar no Grupo 1, que contempla municípios com PIB entre R$ 3 bilhões e R$ 90 bilhões, ao lado de Limeira, em segundo lugar, e Jundiaí, em terceiro.
Dentro de cada grupo, os três primeiros colocados recebem valores diferenciados, sendo R$ 200 mil para o primeiro lugar, R$ 150 mil para o segundo e R$ 100 mil para o terceiro. As demais cidades premiadas financeiramente receberam repasses de R$ 50 mil ou R$ 70 mil, conforme a pontuação alcançada no programa.
A seleção dos municípios premiados considerou um conjunto de indicadores que medem governança, planejamento territorial, sustentabilidade, inovação e capacidade de execução. Mais de 60% da pontuação é formada por critérios de gestão, como eficiência dos serviços agropecuários, funcionamento das equipes municipais, regularidade dos programas, atuação dos conselhos, qualidade da assistência técnica e aderência às diretrizes estaduais.
O Município Agro Paulista foi criado em 2019 para incentivar agendas estratégicas de desenvolvimento rural, o programa ganhou novo impulso a partir de 2024, quando passou a dividir os participantes em três grupos conforme o PIB municipal, garantindo mais competitividade e ampliando a distribuição dos recursos.