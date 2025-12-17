No Giro Cultural, você confere tudo o que acontece nesta quarta-feira (17), em Piracicaba e região. Confira os principais eventos e já marque na agenda!
Apresentação “Da Floresta ao Palco - A Magia da Ginástica”
Na quarta-feira (17), às 19h30, o Teatro Municipal de Piracicaba “Erotídes de Campos”, no Engenho Central, recebe o espetáculo “Da Floresta ao Palco, a Magia da Ginástica”, apresentado pela Escola Gyntha – Espaço de Ginástica. Com duração de 90 minutos, a produção é inspirada no filme Rio, Uma Aventura Mais que Maravilhosa e leva ao palco a história de Blu e Jade em uma jornada pela Floresta Amazônica, abordando temas como natureza, família e superação.
O espetáculo promete uma noite marcada por cores, música e acrobacias, transformando a aventura da arara-azul em uma experiência artística envolvente para toda a família. Os ingressos estão à venda na Escola Gyntha, e a apresentação acontece no Teatro do Engenho, localizado na Avenida Maurice Allain, 454.
Carreata de Natal - Limeira
A Carreata de Natal promovida pela Associação Comercial e Industrial de Limeira (Acil) será realizada nesta quarta-feira (17), como parte da programação do Natal Pela Paz, com apoio da Prefeitura de Limeira. A concentração está marcada para as 19h, em frente ao Estádio do Limeirão, de onde parte o cortejo com Papai Noel, personagens natalinos, trenzinho e veículos iluminados, levando o clima de Natal a diferentes regiões da cidade.
O percurso passa por bairros como Boa Vista, Centro, Jardim Piratininga, Jardim do Lago, Cecap e Jardim Residencial Santina, com retorno à Acil. O roteiro completo da carreata pode ser consultado no site da Prefeitura de Limeira. A ação conta com a participação das secretarias municipais de Obras e Serviços Públicos e de Transportes e Mobilidade Urbana, que integram a carreata com um caminhão de coleta de lixo e um ônibus decorados.
Amanhã: Seresta de Natal
Nesta quinta-feira (18), acontece a Seresta de Natal, última edição de 2025 da Seresta no Largo, com Roberto Seresteiro e convidados. O evento acontece às 19h, no Largo dos Pescadores, reunindo música, clima natalino e grandes nomes no palco para celebrar o encerramento do ano.
A apresentação conta com acompanhamento de Fabinho (violão de 7 cordas), Artur Macedo (cavaquinho), Samuka Cartes (piano), Lisboa (saxofone) e Rafael Heiss (bateria), além da participação especial de Axel. A realização é da Secretaria de Cultura, Turismo e Prefeitura de Piracicaba, com entrada gratuita.