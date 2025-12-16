A partir dos 50 anos, o corpo passa por transformações que nem sempre aparecem nos exames de rotina. Muitas delas evoluem de forma discreta, mas podem ter impacto direto na expectativa de vida. Uma pesquisa recente acendeu um alerta: quando dois fatores específicos se combinam, o risco de morte nessa faixa etária sobe de forma expressiva — 83% a mais.

O dado vem de um estudo publicado em 2024 na revista Aging Clinical and Experimental Research, fruto de uma colaboração entre pesquisadores brasileiros da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e cientistas da University College London. A análise acompanhou cerca de 5 mil pessoas com 50 anos ou mais ao longo de mais de uma década.