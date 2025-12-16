Conduzido pelos promotores de Justiça Alexandra Facciolli Martins e Ivan Carneiro, o encontro apresentou um balanço das principais demandas ambientais enfrentadas em 2025 e definiu as estratégias para o próximo ano. Entre os desafios que impactam diretamente Piracicaba estão os efeitos das mudanças climáticas, o risco de escassez hídrica, os incêndios florestais e a necessidade de avanços no saneamento básico.

O enfrentamento da crise hídrica em Piracicaba será uma das principais prioridades do Núcleo PCJ-Piracicaba do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA) em 2026. O tema esteve no centro da reunião regional anual realizada de forma virtual na última quarta-feira (10), que reuniu cerca de 150 representantes de órgãos públicos, entidades ambientais, universidades e da sociedade civil.

A deterioração da qualidade da água das bacias dos rios Piracicaba e Corumbataí também foi apontada como uma preocupação central, com reflexos diretos no abastecimento e na saúde ambiental do município. Outro destaque foi a urgência da transição para a economia circular e o fortalecimento da coleta seletiva em Piracicaba, com atenção à logística reversa, à destinação correta dos resíduos recicláveis e à inclusão das cooperativas de catadores.

Entre as prioridades para 2026 está ainda o ordenamento territorial e a regularização fundiária. O GAEMA ressaltou a continuidade do combate aos núcleos urbanos informais localizados em áreas rurais, que afetam diretamente Piracicaba ao provocar contaminação de cursos d’água, erosão do solo e descaracterização da vocação rural.

Para enfrentar esses pontos críticos, os participantes destacaram a importância de projetos estratégicos, do fortalecimento da governança regional e da criação de estruturas integradas, como um consórcio intermunicipal para a gestão de resíduos sólidos e outras questões ambientais, com impacto direto na Região Metropolitana de Piracicaba.