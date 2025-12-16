O roubo de smartphones deixou de ser apenas um prejuízo material e passou a representar risco direto a dados pessoais, contas bancárias e identidade digital. Diante desse cenário, o governo federal ampliou, em 2025, as funcionalidades do Celular Seguro, sistema que centraliza o bloqueio de aparelhos e serviços após furtos e roubos — agora, com um detalhe decisivo: o bloqueio pode ser feito mesmo sem o aplicativo instalado no celular levado pelo criminoso.

A mudança elimina uma das principais barreiras de acesso ao serviço e torna a resposta mais rápida em situações de emergência. Basta ter uma conta ativa no Gov.br e acesso à internet por outro dispositivo para iniciar o procedimento.

Bloqueio sem app: o que mudou na prática