17 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
NOVAS REGRAS

PIS/Pasep terá datas fixas a partir de 2026; VEJA o calendário

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Agência Brasil

O abono salarial do PIS/Pasep entra em uma nova fase a partir de 2026. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou um calendário de pagamentos fixo, que valerá todos os anos, encerrando a necessidade de votação anual para definir as datas.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

A principal mudança é que os depósitos passarão a ocorrer sempre no dia 15 de cada mês, ou no primeiro dia útil seguinte quando houver feriado ou fim de semana. O pagamento seguirá o mês de nascimento do trabalhador, tanto para empregados da iniciativa privada quanto para servidores públicos.

Quando começam os pagamentos em 2026?

O cronograma de 2026, referente ao ano-base 2024, terá início em 15 de fevereiro, com liberação para os nascidos em janeiro. O prazo final para saque será o último dia útil bancário de dezembro, fixado em 30 de dezembro de 2026.

Confira o calendário oficial:

  • Janeiro: 15 de fevereiro
  • Fevereiro: 15 de março
  • Março e Abril: 15 de abril
  • Maio e Junho: 15 de maio
  • Julho e Agosto: 15 de junho
  • Setembro e Outubro: 15 de julho
  • Novembro e Dezembro: 15 de agosto

Quem poderá receber o abono?

Em 2026, terá direito ao benefício quem:

  • Trabalhou com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2024;
  • Está inscrito no PIS/Pasep há mínimo de cinco anos;
  • Recebeu remuneração média mensal de até R$ 2.765,93 no ano-base;
  • Teve os dados corretamente informados pelo empregador no RAIS ou eSocial.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 26,9 milhões de pessoas devem ser contempladas no próximo ano.

O que muda nas regras de renda?

A alteração mais sensível está no critério de renda. Até agora, o limite para receber o abono acompanhava o valor de dois salários mínimos. A partir de 2026, esse teto passará a ser corrigido apenas pela inflação (INPC).

Na prática, isso significa que, ao longo dos próximos anos, menos trabalhadores se enquadrarão nos requisitos. A projeção do governo é que, até 2035, apenas quem ganhar até um salário mínimo e meio no ano-base terá direito ao pagamento.

A mudança faz parte do pacote fiscal aprovado pelo Congresso no fim de 2024 e tem como objetivo conter gastos públicos e direcionar o benefício aos trabalhadores de menor renda.

Qual é o valor do abono salarial?

O valor não é fixo. Ele varia conforme o tempo trabalhado no ano-base:

  • O cálculo é feito dividindo o salário mínimo vigente por 12 e multiplicando pelo número de meses trabalhados.
  • Quem trabalhou o ano inteiro recebe o valor cheio de um salário mínimo.
  • Em 2026, o pagamento deve variar de R$ 135,08 a R$ 1.621.

Como consultar se tem direito?

A consulta estará disponível a partir de 5 de fevereiro, pelos seguintes canais:

  • Aplicativo Carteira de Trabalho Digital;
  • Portal gov.br;
  • Aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem (para PIS).

Como o dinheiro é pago?

  • PIS (iniciativa privada): pagamento feito pela Caixa Econômica Federal, com crédito automático em conta, Poupança Social Digital ou saque presencial.
  • Pasep (servidores públicos): depósitos realizados pelo Banco do Brasil, com opção de crédito em conta, PIX, TED ou atendimento presencial.

Quem fica de fora?

  • Não têm direito ao abono:
  • Empregados domésticos;
  • Trabalhadores rurais ou urbanos contratados por pessoa física;
  • Profissionais contratados por pessoa física equiparada a jurídica.

Por que o governo mudou o modelo?

Como o salário mínimo tem ganho real acima da inflação, manter o PIS/Pasep atrelado a ele faria o número de beneficiários crescer ano após ano. Ao corrigir o limite apenas pela inflação, o governo busca equilibrar as contas públicas sem retirar o poder de compra do benefício.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários