O abono salarial do PIS/Pasep entra em uma nova fase a partir de 2026. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou um calendário de pagamentos fixo, que valerá todos os anos, encerrando a necessidade de votação anual para definir as datas.

A principal mudança é que os depósitos passarão a ocorrer sempre no dia 15 de cada mês, ou no primeiro dia útil seguinte quando houver feriado ou fim de semana. O pagamento seguirá o mês de nascimento do trabalhador, tanto para empregados da iniciativa privada quanto para servidores públicos.

Quando começam os pagamentos em 2026?