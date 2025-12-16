O IPVA é um tributo estadual cobrado anualmente sobre a posse do veículo, independentemente de sua circulação. Mesmo veículos que permanecem fora de uso estão sujeitos à cobrança. Cada estado define alíquotas, prazos de pagamento e condições de isenção, conforme a legislação local.

Com o início de 2026, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) volta a integrar o calendário de obrigações de proprietários de veículos em todo o país. A cobrança tem início em janeiro e atinge automóveis, motocicletas, caminhões e ônibus registrados no Brasil. Entre as alterações previstas para este ano estão novas regras de isenção, ajustes nos critérios de cálculo e a ampliação de benefícios para veículos elétricos e híbridos.

A arrecadação do IPVA é dividida igualmente entre o governo estadual e o município onde o veículo está registrado. Os valores integram o orçamento público e podem ser aplicados em diferentes áreas, como saúde, educação, transporte e infraestrutura, sem vinculação obrigatória a investimentos em vias públicas.

Como é feito o cálculo do IPVA 2026

O valor do imposto é calculado com base no valor venal do veículo, que corresponde ao preço médio de mercado. Esse valor é definido anualmente a partir de levantamentos realizados no segundo semestre do ano anterior, geralmente com base na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).

Sobre o valor venal, é aplicada a alíquota prevista na legislação estadual. Os percentuais variam conforme o tipo de veículo e podem considerar fatores como combustível ou tecnologia utilizada. Veículos de passeio costumam ter alíquotas mais altas, enquanto motocicletas, caminhões e ônibus, em geral, são tributados com percentuais menores.

Mudanças previstas para 2026