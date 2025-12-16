Durante a missa, o padre comunicou que, a partir do domingo seguinte, as celebrações passariam a ocorrer apenas de forma presencial. Ele também agradeceu às pessoas que acompanhavam as transmissões pelas plataformas digitais.

O padre Júlio Lancellotti informou que as transmissões ao vivo das missas pelas redes sociais foram suspensas por determinação do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. O anúncio foi feito no último domingo (14), durante a celebração matinal, que marcou a última transmissão on-line.

Em nota encaminhada à imprensa, Júlio Lancellotti confirmou a suspensão temporária das transmissões e informou que também ficará afastado das redes sociais por um período. Segundo o comunicado, a decisão ocorre durante um momento de recolhimento.

Ainda de acordo com a nota, as missas dominicais seguem sendo realizadas normalmente, sempre aos domingos, às 10h, na Capela da Universidade São Judas, localizada no bairro da Mooca, em São Paulo.

Informações sobre uma possível transferência do padre da Paróquia São Miguel Arcanjo, onde atua há mais de quatro décadas, também circularam nos últimos dias. No entanto, Júlio Lancellotti negou a mudança e afirmou que permanece vinculado à Arquidiocese de São Paulo.