"Temos muitas evidências que mostram o aumento de doenças, inclusive câncer, doenças imunológicas, diabetes, hipertensão, infarto e doenças metabólicas por causa da má qualidade do sono. Em uma sociedade que estimula a produtividade e pressiona todo mundo, a pesquisa é importante para que a preservação do sono das pessoas seja vista como política de saúde.", disse a médica em entrevista ao g1.

Embora o estudo aponte que o pouco sono pode ter um impacto maior do que a dieta ou o exercício físico, os especialistas alertam que estes três pilares da saúde estão interligados. A prática de atividade física e uma boa alimentação são elementos que contribuem para a qualidade do sono.

Mitos sobre o sono

A médica do Instituto do Sono, Erika Treptow, reforça que a tentativa de compensar o déficit de sono acumulado, um fenômeno conhecido como jet lag social (dormir pouco durante a semana e tentar "recuperar" no fim de semana), não é eficaz. O volume de sono ideal é um consenso científico e deve ser atingido diariamente, não semanalmente.