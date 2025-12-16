Um estudo conduzido nos Estados Unidos sugere que dormir menos do que o volume adequado pode impactar a longevidade, sendo um fator de risco maior do que a má alimentação ou a falta de exercícios físicos. Apenas o tabagismo demonstrou um impacto mais significativo na redução da expectativa de vida entre os comportamentos analisados.
- ANVISA aprova uso de Wegovy para novo tratamento médico; entenda
- Hospitais e farmácias vão compartilhar dados de pacientes
Pesquisadores da Universidade de Saúde e Ciência do Oregon utilizaram um amplo banco de dados nacional para examinar a relação entre hábitos de saúde e expectativa de vida.
A análise comparou a expectativa de vida média de 3.143 condados dos EUA com dados sobre comportamentos de saúde coletados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) entre 2019 e 2025.
O estudo define sono insuficiente para adultos como dormir menos de sete horas em um período de 24 horas. Este comportamento foi um dos fatores mais fortemente correlacionados a uma expectativa de vida menor. Os resultados indicaram que o impacto do sono insuficiente superou o de fatores como dieta inadequada, sedentarismo e solidão.
Implicações para a saúde
Especialistas ressaltam a importância do sono para a saúde geral. A professora de medicina da Unifesp e pesquisadora do sono, Vânia D’Almeida, lembra que durante o descanso, o corpo executa funções essenciais.
"Temos muitas evidências que mostram o aumento de doenças, inclusive câncer, doenças imunológicas, diabetes, hipertensão, infarto e doenças metabólicas por causa da má qualidade do sono. Em uma sociedade que estimula a produtividade e pressiona todo mundo, a pesquisa é importante para que a preservação do sono das pessoas seja vista como política de saúde.", disse a médica em entrevista ao g1.
Embora o estudo aponte que o pouco sono pode ter um impacto maior do que a dieta ou o exercício físico, os especialistas alertam que estes três pilares da saúde estão interligados. A prática de atividade física e uma boa alimentação são elementos que contribuem para a qualidade do sono.
Mitos sobre o sono
A médica do Instituto do Sono, Erika Treptow, reforça que a tentativa de compensar o déficit de sono acumulado, um fenômeno conhecido como jet lag social (dormir pouco durante a semana e tentar "recuperar" no fim de semana), não é eficaz. O volume de sono ideal é um consenso científico e deve ser atingido diariamente, não semanalmente.
Além da quantidade de horas de sono, a qualidade do descanso é fundamental. Não basta atingir as sete horas recomendadas; o sono deve ser contínuo e permitir que o indivíduo alcance as fases profundas.
Segundo Vânia D’Almeida, o sono reparador se baseia em três pilares:
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
- Quantidade: Dormir o número de horas recomendado para a idade.
- Qualidade: Ter um sono profundo e ininterrupto. Recomenda-se evitar refeições pesadas à noite e buscar auxílio médico em casos de distúrbios, como a apneia do sono.
- Regularidade: Manter horários consistentes para dormir e acordar, todos os dias.
Como dormir melhor
Para otimizar a qualidade do sono, são recomendadas as seguintes práticas:
- Estabelecer horários regulares para dormir e despertar.
- Evitar o uso de dispositivos eletrônicos antes de deitar.
- Manter uma rotina noturna relaxante e consistente.
- Reduzir a exposição a luzes artificiais durante a noite.
- Evitar refeições pesadas ou muito próximas da hora de dormir.
- Praticar atividade física de forma regular.