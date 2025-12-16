A Prefeitura de Bertioga, no estado de São Paulo, divulgou um edital para concurso público, disponibilizando um total de 150 vagas em diversos níveis de escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração máxima prevista atinge R$ 6.666,00.

As inscrições para o certame estão abertas e se encerram no dia 18 de dezembro de 2025. A organização e execução do concurso estão sob a responsabilidade da empresa IBAMSP Concursos, acessível pelo endereço eletrônico https://www.ibamsp-concursos.org.br

Distribuição de vagas por função