A Prefeitura de Bertioga, no estado de São Paulo, divulgou um edital para concurso público, disponibilizando um total de 150 vagas em diversos níveis de escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração máxima prevista atinge R$ 6.666,00.
As inscrições para o certame estão abertas e se encerram no dia 18 de dezembro de 2025. A organização e execução do concurso estão sob a responsabilidade da empresa IBAMSP Concursos, acessível pelo endereço eletrônico https://www.ibamsp-concursos.org.br
Distribuição de vagas por função
As 150 vagas estão distribuídas em diversas áreas, com destaque para Educação e Saúde.
Educação
O setor de Educação concentra o maior número de vagas: 80 vagas para Professor de Educação Básica I, e 4 vagas para Professor de Educação Básica II - Educação Especial/Inclusiva. Há ainda 1 vaga para Diretor de Escola e previsão de Cadastro Reserva (CR) para Secretário de Escola.
Saúde
A área da Saúde apresenta um total de 34 vagas, com destaque para:
13 vagas para Médico - Medicina da Família e Comunidade.
3 vagas para Odontólogo.
2 vagas para Assistente Social, Enfermeiro, Terapeuta Ocupacional, Médico - Pediatria, Médico - Neurologia, Médico - Endocrinologia e Médico do Trabalho.
1 vaga para Médico - Cardiologia, Médico - Ortopedia, Médico - Neurologia Pediátrica, Médico - Cirurgia Geral, Médico - Cirurgia Pediátrica, Médico - Gastroenterologia, Médico - Oftalmologia, Médico - Cirurgia Vascular, Médico - Alergologia, Médico - Pneumologia, Médico - Geriatria, Médico - Urologia, Médico - Psiquiatria, Médico - Ginecologia e Obstetrícia e Médico Veterinário.
A função de Psicólogo será preenchida por Cadastro Reserva (CR).
Engenharia e Demais Funções
Para outras áreas, estão disponíveis:
3 vagas para Engenheiro Civil e para Técnico em Contabilidade.
11 vagas para Motorista.
Como serão as provas
A seleção dos candidatos será realizada nas seguintes etapas:
a) Provas objetivas de caráter classificatório e eliminatório para todos os candidatos;
b) Provas de Títulos de caráter classificatório, para os candidatos habilitados nas provas objetivas, aos cargos cuja
exigencia é a escolaridade de nível superior.
c) Prova Prática de caráter classificatório para os candidatos ao cargo de motorista
Os locais das provas e data serão divulgados no dia 30 de janeiro de 2026. Para saber mais informações acompanhe o edital no site do IBAMSP Concursos